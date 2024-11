- Išla sam danas u crkvu da se pomolim Bogu za Donaldovo zdravlje, bojim se da će neko da ga ubije. Volela bih da kontaktiram s njim i da mu kažem da se dobro pazi. Strah me je za njegov život - istakla je svojevremeno za Kurir baka Milka, koja je čuvala Trampovu decu sedamdesetih i osamdesetih godina u Americi.

- Želim da dođete u Srbiju jer ste mi uvek govorili: "Milka, deca su mi tako dobra jer imaju dadilju Srpkinju" - ispričala je za Kurir Milka.

- Američkog predsednika Donalda Trampa naučila sam da broji i psuje na srpskom! Bila sam godinama dadilja njegovoj deci, a on je uvek govorio da su lepo vaspitana samo zato što ih čuva jedna Srpkinja. Tramp obožava naš narod, a posebno naše žene.

Ovako je u svojoj ispovesti za Informer govorila penzionerka iz Grocke Milka Milisavljević, žena koja je krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih u NJujorku čuvala decu novom predsedniku SAD. Milka tvrdi da je Tramp izuzetno dobar i pošten čovek, da je uvek nasmejan i da svakome hoće da učini. Foto: Jutjub printskrin/RTRS vijesti

Milku je oduševilo i koliko predsednik Amerike voli da radi. - On je bukvalno 20 sati dnevno bio na poslu. Izuzetno je vredan i ima ogromnu energiju. Ono malo slobodnog vremena što je imao koristio je da se poigra sa decom. Nikada neću zaboraviti fenomenalne priče koje im je pričao pred spavanje. A sve ih je u trenu izmišljao iz glave - ispričala je Milka. Dok je na stolu gledala u pregršt slika sa Donaldom Trampom i njegovim sinovima Donaldom DŽuniorom i Erikom, ova dobrodržeća starica se prisetila kako je, bežeći za boljim životom sa malim detetom, iz Beograda došla pravo u kuću jednog od najbogatijih ljudi u Americi.

- U Ameriku sam došla sa sinom, koji je bio malo dete, i dve putne torbe. Pošto su se tada u Americi tražile dadilje, odmah sam se prijavila u jednu agenciju koja vam traži posao. I verovali ili ne, prvi posao koji su mi našli bio je kod Donalda Trampa. On je baš mene tražio jer je čuo da sam iz Srbije, a zadatak mi je bio da čuvam i odgajam njegove sinove Donalda DŽuniora i Erika. Odmah sam prihvatila jer mi je ponudio sto dolara dnevno, a toliko nije imala nijedna dadilja - priča Milka.

Osim što je darežljiv, ona tvrdi da je Tramp prava duša od čoveka i da je najbolji poslodavac za kog je ikada radila. Foto: Jutjub printskrin/RTRS vijesti

- Ne mogu da vam opišem koliko je to pošten i dobar čovek. Stalno je nasmejan, nikada se ne svađa i hoće sve da vam učini. Slao je svog vozača po moje dete u školu i zabranio mi da dolazim na posao kada mi je slava. To nigde drugde nisam doživela. Uz to je uvek znao kada mi je rođendan i dobijala sam tada od njega 1.000 dolara kao poklon. To mi je slao i dugo godina pošto sam otišla od njega. Pored svega toga, apsolutno je prirodan i priča i šali se sa vama kao sa sebi ravnim. Nema ni trunke one nadobudnosti zato što je on Tramp, a ja obična dadlja - iskrena je Milka.

Milka tvrdi da Donald Tramp ne puši i ne pije, i dodaje da je bio oduševljen njenim sarmama i punjenim paprikama. Milka tvrdi i da Tramp nije svađalački tip, pa se tako sa bivšom ženom Ivanom nikada nije raspravljao.

- Ivana je bila prava opasnica. Međutim, Donald nije mario za to i bilo ga je nemoguće iznervirati i izvesti iz takta. Verujte mi da za osam godina koliko sam tamo radila nikada nisam čula da se svađaju. Samo mi priđe i sa osmehom kaže "budi pažljiva, gospođa je malo nervozna" - priseća se Milka. Foto: Profimedia

- On nikada nije zapalio cigaretu niti popio čašicu pića. Za sopstveni rođendan nazdravlja ljudima sokom od paradajza. Voli da jede, ali njegove obroke uglavnom čini salata koju jede u enormnim količinama. Pre bi uvek pojeo salatu od paradajza, krastavaca i kupusa koju mu ja naseckam, nego najbolji biftek. Uz to spremala sam mu i naša tradicionalna jela i mogu da vam priznam da je oduševljen sarmom i punjenim paprikama - priseća se Milka. Simpatična starica je otkrila i da Tramp mnogo voli Srbiju, kao i to da ga je lično ona naučila srpski jezik.

Otkrila je i da je umela da zapeva u kući Trampovih pa je jedan narodnjak i njemu zapao za uvo, "Amerika, Amerika" koji izvodi Miroslav Ilić, a deo te pesme glasi: "Ali metar moga sela Amerika cela".

- On jako voli naš narod i sigurno će mnogo pomoći Srbiji sada kada je predsednik. Kad god ga prijatelji pohvale da su mu deca fina, on odmah počne na sav glas da viče kako je to zato što ima dadilju iz Srbije, gde su žene mnogo lepe i izuzetno pametne. Čak sam njega, Ivanu i decu naučila srpski. Znali su da broje, ponešto i da opsuju, i sa mnom su se uvek sporazumevali na nekom srpsko-engleskom jeziku. Uz to sam deci čitala naše bajke i učila ih igre sa naših podneblja. A Donaldu sam stalno pevala narodne i patriotske pesme iz Srbije i njemu se to sviđalo. Stalno se smejao i aplaudirao mi - ponosno je pričala Milisavljevićeva. Koliko je Tramp bio posvećen poslu najbolje svedoči činjenica da ga Milka nikada nije videla neformalno obučenog.

- Verujte mi da ga nikada nisam videla bez odela. Možda nekome deluje čudno, ali i po sopstvenoj kući je šetao u odelu. Uvek je bio uglađen i imao stila i nije dozvoljavao sebi da ga drugi vide u gaćama ili pidžami - rekla je Milka.

- Donaldu su se moje sarme već svidele i zato sam odlučila da ga ugostim i ovde u Grockoj. Uz to, želim na taj ručak da pozovem i našeg premijera, jer moju zemlju napokon vodi pravi čovek, kojim sam izuzetno zadovoljna. Plan mi je da ih tu upoznam i sprijateljim jer smatram da Donald može mnogo da pomogne Srbiji. I ubeđena sam da će to i učiniti, jer on zaista iskreno voli našu zemlju i narod - rekla je tada Milka, a potom i prokomentarisala: - Jedini mi je problem što je ovde kod mene malo i ne znam da li će stati za sto. I jedan i drugi su baš krupni ljudi. Ipak, skupićemo se nekako valjda.

Milka, nažalost, nije uspela da ispuni svoju želju. Preminula je 2016. godine u 85. godini u KBC "Zvezdara", nakon kraće bolesti, javili su beogradski mediji.

