Dosta se pisalo i o njenoj primarnoj porodici, majci i braći i sestrama.

Na sahrani Melanijine majke Amalije u januaru ove godine, veliku pažnju je skrenula na sebe njena starija sestra Ines Knaus. Ona se bavi umetnošću, od 2020. godine živi u stanu koji je u vlasništvu zeta Trampa.

Koliko su njih dve vezane, govori i informacija da je Melanija odlagala svoje preseljenje u Belu kuću 2016. godine kada je Tramp pobedio na izborima.

Iako se prvobitno pisalo da je zbog školovanja njihovog sina Barona, ali je zapravo pravi razlog bio taj što je Melanija jako bliska sa sestrom Ines sa kojom je delila i dobro i zlo. Odrasle su u Sloveniji, a ona je imala ključnu ulogu u Melanijinom obrazovanju, piše "Newsweek".

Bliski ljudi svastike predsednika Trampa, kažu da je Ines jako prijatna osoba, divna i izuzetno kreativna.

Fotograf iz Pariza Al de Basevil koji je fotografisao Melaniju sredinom 1990. rekao je da Ines nije bila kao ostale devojke.

- Stvarno je želela da bude u modi, ali nije znala kako da uđe. Ines nije bila kao druge devojke koje biste sreli, a koje se ponašaju kao kraljice. Bila je zaista ljubazna i veoma meka - rekao je on.

