Život van scene je nije mazio. Još od 2005. godine glumica je u kreditima, a 2015. godine doživela je i fizičko nasilje od tadašnjeg supruga.

Mina je progovorila i o detaljima razvoda od bivšeg supruga, baletana Gorana Stanića, koji ju je pretukao u stanu u kojem su zajedno živeli. Baletan je tada priznao krivicu i postigao nagodbu da provede godinu dana u kućnom pritvoru.

- Ne, nisam videla u zajedničkom životu da do toga može da dođe. Brak trpi razna iskušenja i živeti sa nekom ne znači da će uvek biti sve lepo i da je uvek blagostanje. Meni je zlostavljanje i kad ti pušiš, a meni smeta nikotin. Sve što radiš, a meni ne prija se može tako gledati. U početku je sve lepo, zaljubljen si, strast, onda svakodnevice povlači neka druga raspoloženja. Pa se upoznajete na različite načine, pa starite različito. Nekad su dva profila zajedno fatalna, a odvojeno su sasvim normalni ljudi - ispričala je Mina, te dodala da joj je nateže u tim trenucima bilo zbog dece:

- Deca postavljaju jedni drugima razna pitanja jer su iskrena i direktna. Trudila sam se da razgovaram sa njima dok ne dođe to sve do njih, ali morali su da prođu pakao u školi tih nekih pitanja i pogleda. Ponosna sam što dele sve sa mnom i imamo otvoren odnos. Objasnila sam svojoj deci da to nije nešto što se samo njima dešava, da se nažalost dešava i drugima i da je razvod normalan. Kad se desilo drugima drugarima iz odeljenja da su im se roditelji rastali, onda su oni bili empatični više od drugih i znali su da ohrabre svoje drugare - istakla je ona.

Na pitanje kako je njen stariji sin, kog je Mina dobila iz zajednice u kojoj je bila pre braka sa Goranom, reagovao na sve ono što se dešavalo između nje i Stanića, glumica je odgovorila:

- Pa, burno je reagovao. Hvala bogu tada je bio na moru, nije bio sa nama. On je stariji i normalno je da drugačije doživljava sve. Ali... Mislim, šta da ti kažem - kazala je Mina.

