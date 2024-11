Glumica Ivana Jovanović proslavila se ulogom Nede u seriji "Greh njene majke", a svi je pamte po rečenici: "Dunjice, to sam ja, Neda".

Foto: Jutjub printskrin/RTS

Nakon godina provedenih u Americi, zajedno sa suprugom Rajanom odlučila je da se vrati u Beograd.

Traumatičan porođaj

Inače, glumica je jednom prilikom otkrila da je porođaj doživela jako stresno.

- Nakon porođaja, lekari su mi rekli kako je trebalo da me porode carskim rezom. Ipak, nisu to uradili i napravili su grešku. Viktor je bio velika beba od četiri i po kilograma. Bila sam pod epiduralnom anestezijom i nisam osećala donji deo tela, niti kontrakcije. Doktor je želeo da pogura bebu i laktom mi je pritisnuo stomak, ali očigledno je to uradio tako jako da su mi pukla tri pršljena. Nisam ni znala za to sve dok nije prošlo dejstvo anestezije - ispričala je Ivana svojevremeno za "Gloriju". Foto: Fejsbuk printskrin/Ivana Jovanović

Mesecima je trpela bolove

- Tih meseci trpela sam neverovatne bolove i moguće je da je i to razlog zbog kojeg više ne želim da rađam jer sam prošla kroz neverovatnu situaciju - rekla je tada lepa Ivana, koja se u međuvremenu razvela i odselila u Ameriku, gde je prvo živela u Los Anđelesu, a potom se preselila u Ajdaho.

Kada je odlučila da glumu ostavi po strani, u Los Anđelesu se bavila raznim poslovima i radila za velika imena.

- Počela sam da radim u restoranima. U Americi ne moraš da završiš fakultet ili imaš nekakav sertifikat, treniraju te za sve. Ako imaš tu sposobnost da si dobar u komunikaciji i prodaji sve te nauče veoma brzo. Od menadžera sam postala somalijer, pa sam radila privatne događaje za Sofiju Loren, za Ilona Maska... Baš je bilo zanimljivo - rekla je Ivana za "Blic Tv".

