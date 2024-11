Željko Dražić je 30. oktobra 2016. godine upao u grob, a tek je sada dobio ličnu satisfakciju uz pravosnažni sudski epilog.

Nakon bizarne nesreće, Željko je iz groba zvao hitnu. Zvuči bizarno, ali je istinito. Zbog toga je Željko Dražić iz Debeljaka godinama bio predmet ismejavanja meštana, ali i komunalaca i opštine koje je tužio, prenosi Dnevnik.

Nakon osam godina stigao je i pravosnažni sudski epilog, čime je Željko, kako sam kaže, dobio ličnu satisfakciju.

- Znači, jednostavno ovako, išao sam ovom nogom i kako sam išao, pukla je ploča i ja sam upao unutra. I ovako sam ostao, s aranžmanima u rukama - objasnio je Dražić.

Željko Dražić ni danas preko ploča na lokalnom groblju u Sukošanu ne prolazi da se ne bi ponovilo ono što je doživeo tog oktobra 2016. godine.

- Ploča je bila zasuta šljunkom i otvorena. Upao sam unutra i to je bilo nešto strašno. I ko me video, nije mu bilo sve jasno, samo mi je glava iz groba virila - rekao je Dražić.

To je, kaže, trauma koju nikad neće zaboraviti, ali u rukama napokon drži sudsku presudu u svoju korist.

- Istina je došla na svoje, sad su pale maske, što se kaže, videlo se ko je dao izjave na sudu i ko je govorio laži i neistine - rekao je.

Naime, nakon Opštinskog suda u Benkovcu, i Županijski sud u Puli doneo je presudu. Drugim rečima, kaže Željko, sud je potvrdio da nije lud.

- Oni su preko noći zamenili tu ploču i hteli su da me predstave da sam psihički bolestan i da sam to umislio. Znači, da nisam bio priseban i zvao, iz groba sam zvao i 112 službu i Hitnu pomoć... Da ja nisam zvao, oni bi mi se smejali, i smestili bi me na Ugljan - rekao je Dražić.

Iz Opštine Sukošan kratko kažu da se sudska odluka mora poštovati, a iz komunalnog preduzeća koje upravlja grobljem ističu da je njegov slučaj izolovan i izražavaju žaljenje. Takođe, poručuju da je šetnja grobljem sigurna.

- Redovnim održavanjem ploče se proveravaju i menjaju zbog dotrajalosti ili ako se proceni da opasnost bilo kakva postoji - rekla je direktorka firme Zlatna luka Katarina Bebek.

Inače, te su ploče zapravo hodnici koji se otvaraju prilikom ukopa. Međutim, Željko je u jamu upao živ. Za to je dobio i odštetu od 1.793 evra, ali, novac mu, kaže, ne znači ništa.

- Meni je bitno da sam ja kao čovek isterao pravdu na videlo - zaključio je.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: