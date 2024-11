Jelena i Novak Đoković roditelji su dvoje dece - Stefana i Tare.

Kako je objasnila, njena deca se razlikuju po karakteru, ali oboje pružaju otpor.

- Moja deca su toliko različita još po rođenju. Kada sam sa Stefanom prvi put postala majka, on je da kažem bio baš mučeno dete. Imao je mamu koja je mislila da je celu teoriju savladala, a onda kada se desila praksa, došlo je do umora, neizvesnosti, i da je svaka greška koju napravim kao smak sveta. Prvo dete obično nastrada. Već do drugog deteta sam malo napredovala, kaže Jelena Đoković, koja dodaje da se Tara značajno razlikuje od Stefana. Foto: Profimedia

- Potpuno je drugačija. Kada sam bila trudna sa njom, stalno sam se sređivala. To je bio njen uticaj iznutra. Jednostavno je takva, a ima veliki uticaj i na tatu, rekla je Jelena za "K1".

Foto: ATA images/A. Ahel

Svađa i pomirenje Jelene i male Tare

Kako se prisetila, baš dan pre ovog televizijskog gostovanja, imala je raspravu sa ćerkom jer Tara nije želela da ode na spavanje, a sve je eskaliralo jednom bolnom rečenicom, ali se završilo - predivnim pomirenjem.

- Juče smo se posvađale pred spavanje jer ona neće da ide u krevet kada joj kažem da ide da spava. Meni to ne prija jer to je rutina i znamo kada se ide na spavanje i sada ja tebe treba da jurim. Ona tada namerno uzme da vozi rolere po kući. U mojoj glavi je nedopustivo da se roleri voze po kući, istakla je Jelena i dodala:

- Na kraju smo sedele i ona je meni rekla: "Ti nisi moja mama, izađi iz kupatila". To me je jako zabolelo, ali na kraju smo se pomirile i ona je zaspala u mom naručju. Ipak, taj proces je da me na nosilima iznesu. To je znak da ja nemam formulu. Ne znam da li postoji idealan brak, prijateljstvo, posao, poslovni saradnik. U svakoj interakciji između dva ljudska bića mora da postoji neslaganje, konflikt, da to mirnije razrešimo, a ne agresija, tuča, oduzimanje svega.

BONUS VIDEO: