​Kada se u Novom Pazaru na sto iznesu tek ispečene mantije, onda je to znak da je gost maksimalno uvažen i počašćen.

Tradicionalno jelo, koje se sprema uglavnom u ovom delu Srbije, morala je da zna da umesi svaka ženska ruka. Ako je, po staroj recepturi, pored pita, znala da umesi i mantije, onda je mlada stasala za udaju.

Danas će se mantije naći na sofri iako mlade nisu naučile da ih spreme, jer je sve više ugostiteljskih radnji kojima su one specijalnost, a zahvaljujući kojima su postale brend, jer se za ove ukusne zalogaje na daleko čulo.

Novopazaraske mantije proglašene su nedavno najboljim jelom iz Srbije, odlukom popularnog portala za gastronomiju "Taste Atlas". Među čak 72 delikatesa specijalitet od mesa i testa pokupio je sve simpatije korisnika tog sajta. Foto: Shutterstock

Oni, zahavljujući kojima se za mantije čulo širom regiona i mnogo dalje, nisu iznenađeni.

- Možda je ova odluka zakasnila - kritičar je Jasmin Dervišnurović, vlasnik šoznate radnje, čije proizvodi su stigli na različite meridijane.

Međutim, on ističe da je ova odluka izuzetno važna, jer će zahvaljujući njoj u Novi Pazar sada stizati više gostiju.

Jasmin je posao nasledio od oca, uspešnog boksera, kojem je i ugostiteljstvo išlo od ruke. Međutim, rad nove generacije na promociji, dao je rezultate.

Nedavno su se mantije iz Novog Pazara našle i na trpezi dvojice predsednika - Srbije i Turske, Aleksandra Vučića i Redžepa Taipa Erdogana. Foto: Profimedia

- To je za mene veoma važno. Naš predsednik voli mantije, ali i zeljanicu iz naše kuhinje. Turski predsednik je sada mogao da proba i zeljanicu i mantije, ali je poželeo i krompirušu bez bibera. Siguran sam da mu se sve svidelo. Kada smo razgovarali video sam da je veoma zadovoljan - kazao je Jasmin.

Gotovo sve diplomate, ministri i ambasadori koji su posećivali Novi Pazar na meniju su imali mantije, a danas su bez njih gotovo nezamislivi i zvanični državni prijemi i proslave u Beogradu.

- Da probaju mantije dolazili su nam i ambasadori sa suprugama. One bi obično želele da vide proces proizvodnje. Dešavalo se da ih povedem da vide kako se mese i peku. Jedna je tako stavila kapicu, kecelju i rekla mužu da je ostavi tu da mesi pite i mantije sa ženama, dok on završi zvaničnu posetu gradu - podseća se Jasmin zanimljivih situacija.

Poveo je i novinare do žena koje svakodnevno pripreme na hiljade mantija.

- Mantije spremamo na stari, tradicionalan način. Nema ovde mašina. Sve se radi ručno. Potrebno nam je ono osnovno, a to su so, voda, brašno, meso… Imamo mi i neke sastojke o kojima ne govorimo, to je naša mala tajna - objašnjava kroz osmeh Elvisa Bašović, koja sa još nekoliko žena svakodnevno mesi i razvija testo, ali i svojim rukama donosi oblik svakog malog zalogaja, prenosi Avaz.

BONUS VIDEO: