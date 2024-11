Kako je jednom prilikom otkrila, zbog teške finansijske situacije je bila na ivici nerava, te je i razmišljala da digne ruku na sebe.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da se ubijem. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više i to je bio rašomon.

Jednog dana sam otišla u hotel "Metropol", naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole - rekla je Mira Banjac ranije i dodala: Foto: N Fifić

U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila! Da umirem - ne bih".

Glumica je takođe govorila o teškom detinjstvu, te odrastanju bez oca.

- Ja, u stvari, uopšte i nisam bila dete. Bila sam, eto, neko biće. Odrasla sam u toku strašnog rata i užasa. Drugo, živela sam kod babe. Moj otac je bio Amerikanac. Doveli su ga ovde kad je imao dvadeset i neku godinu. Nije ni znao srpski, oženili su ga mojom majkom koja je bila lepa devojka - rekla je u jednom intervju Mira Banjac. Foto: Mateja Stanisavljević/ATA images

Kako je otkrila njeni roditelji su živeli svega četiri godine zajedno, a onda se otac vratio za Ameriku, sa obećanjem da će sve srediti da mu se i one pridruže.

- Moji ujaci nisu dali. I tako, mi ne odosmo. Onda je majka otišla u Beograd, gde se zaposlila. Primače se rat, zatvoriše se granice između Srbije i Hrvatske, ona osta u Beogradu, ja u Erdeviku, gde sam i rođena, kod babe i tetke po ocu, koja je takođe došla iz Amerike i slabo govorila srpski. Te dve žene su se strahovito svađale, a ja sam živela u tome i u čežnji za majkom. Zbog njih dve, bake i tetke, nikada nisam naučila engleski - ispričala je Mira Banjac.

(Kurir)

