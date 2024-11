U seriji glavnu žensku uglogu tumači glumica Milica Gojković, čiji je lik mlada i ambiciozna novinarka Danica Mandić.

- Kada sam dobila scenario to me je vratilo u taj period i osećala sam jednu vrstu odgovornosti prema tom događaju. Osećala sam jednu snagu da na svoj način ispričam priču o to događaju – rekla je nedavno za “Blic” Milica Gojković. Foto: ATA images/A. Ahel

- Čini mi se da sam bila sedmi razred. Sećam se da u tom trenutku nisam razumela puno. Razumete da se nešto strašno desilo. Taj dan pamtim kao da se nešto u tom trenutku zaledilo i ostali smo nemi na sve što nas je snašlo. Bila sam dete, ali ta atmaosfera koja je u tom trenutku vladala vas proguta i nekako postane deo vas. Ta atmosfera je bila u kući, školi, na mestu gde si bio sa društvo... Niste mogli a da ne osećate kolike stravićne posledice će to ostaviti.

Milicu je šira publika upoznala u seriji "Senke nad Balkanom", a gledali smo je i u seriji "Besa". Članica Jugoslovenskog dramskom pozorišta u Beogradu, a glumu je završila u klasi Nebojše Dugalića.

Pre nekoliko godina dobila je nagradu "Ružica Sokić", a talentovana devojka nije imala sreće da upiše glumu iz prvog pokušaja.

- Nisam prošla na Fakultetu dramskih umetnosti tri puta, a četvrte godine želela sam da pokušam u Novom Sadu ili u Beogradu. Nekako se poklopilo da Nebojša Dugalić prima klasu i otišla sam bez razmišljanja kod njega. On je jedan od naših najvećih glumaca, a i dobar pedagog. Naučio me je da budem strpljiva. Četiri godine studija bile su moje najbezbrižnije godine, govorila je Milica za Kurir. Foto: ATA images/A. Ahel

Ona se u svoj poziv zaljubila slučajno.

- U životu sve radim iz ljubavi i znatiželje. U osnovnoj školi sa svojim odeljenjem išli smo da gledamo jednu predstavu, a ja sam se iste sekunde zaljubila u glavnog glumca. Da bih se njemu približila, otišla sam na audiciju u to pozorište i prošla. Nekako uz njega samhttps://www.blic.rs/ zavolela glumu. On je otišao, a gluma je ostala.

