Glumicu LJiljanu Stjepanović ostvarila je brojne zapažene uloge kako u filmskim, tako i serijskim ostvarenjima.

Međutim, glumicu život nije mazio.

S godinama, ali i raznim životnim problemima sustigla ju je i bolest, ali LJiljana je uz jaku volju uspela da prebrodi sve nedaće, te je u poslednjem trenutku uspela da se trgne, kako kaže, iz inata. Foto: Tanjug/Tanja Valić

- Sve stigne u životu, stignu problemi, težak život, pa te to polomi, priča ona i otkriva kako se izborila sa zdravstvenom krizom:

- Najpre sam odustala, a onda sam se iz inata borila, pošto sam rođeni inadžija. Lekari su me otpisali. Jako sam bila bolesna, dve godine sam skoro bila u kolicima. Nisu me bezveze otpisali, bilo mi je loše, otpisali su me zato što sam tako izgledala. Ipak, najbitnija je duša i glava.

(Blic)

