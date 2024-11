Danima se govori o humanom gestu balkanske zvezde. Klodijanin i Duškov život počeo je ispočetka.

Pevačica je otkrila svoje impresije ispred novog doma porodice Maraš:

- Ne znam da li ću moći da to opišem rečima. Uvek sam pomagala ljudima, ali je to nekako uvek bilo malo više na daljinu, uplaćivanjem na žiro-račun, raznim humanitarnim koncertima, išla sam i po bolnicama. Sad sam prvi put bila i doživela da vidim sreću u očima tih roditelja, a posebno dece. Ja kad sam videla gde su oni živeli, bila sam u šoku. Mislila sam da to u Srbiji ne postoji - rekla je prvo pevačica. Foto: Damir Dervišagić

- Organizacija "Srbi za Srbe" stvarno se potrudila da im od tog mog novca napravi fenomenalnu i jako kvalitetnu kuću. Razumem se u to jer stalno nešto radim i gradim. Prvo što sam gledala kad sam ušla su fugne na pločicama, onda unutrašnja vrata. Bitno mi je da ti ljudi tu kuću imaju dugo. Kad sam ušla u tu staru kuću, rasplakala sam se, a kad sam ušla u novu, bila sam najsrećnija žena na svetu. A oni kako su me dočekali, bože dragi, te radosti, grljenje, suze, smeh - dodala je Dragana, prenosi "Kurir".Dragana je pričala koliko joj znači to što može da pomogne najmlađima.

- Presrećna sam, stvarno. Planina je surova zimi, sigurno nije lako živeti ovde. Zato smo počeli sa ove lokacije sa pomoći. Joj... - rekla je Dragana dok su emocije vladale njome.

- Treba pokazati ljudskost, to je bitno. Deca su mi uvek bila na prvom mestu. Ako ne pomognemo deci, ne znam da l' postoji neko ko ne oseti potrebu da pomogne deci... Ja sam tu uvek prva, od srca učestvujem u svemu ovome - a oko nje su bili članovi porodice kojoj je pomogla.

- Pošle su mi suze, eto kakvi su utisci. Ne znam, nemam reči, nedostaju mi prave reči. Rasplakala sam se - kazala je Dragana za RTV Novi Pazar. Foto: ATA images

- Ovo je velika porodica, sad će, nadam se, moći da uživaju - zaključila je ona.

Podsetimo, pevačica često priča o naslednicima Manueli i Marku, koje je dobila dok je bila u braku sa biznismenom Tonijem Bijelićem.

- Oni uživaju, ponosni su na mamu, što je prirodno i normalno. Jako su pažljivi, šalju mi poruke, pitaju me da li sam se umorila. Ja im kažem: "Deco, šta vam je, pa znate svoju majku". Mama je stena. Nije sve uvek lagano, ali ja sam ponosna na sebe kako izdržavam - rekla je nedavno za "Premijeru" Dragana.

