DŽesi je pokrenula temu uspešnog braka pa obelodanila svoja četiri "zlatna pravila" zahvaljujući kojima, kako tvrdi, njeno partnerstvo opstaje.

- Moj muž sam sebi sprema doručak, ručak i večeru. Neću da kuvam za njega - rekla je DŽesi o svom prvom pravilu u vezi sa kuvanjem dodajući da taj čin, prema njenom viđenju, nije nužno vezan za ulogu žene u domaćinstvu.

Pod stavkom dva na njenoj listi nalazi se pranje veša.

- Ne perem njegov veš, imam svoj i veš moje dece. On se brine o svom vešu - ispričala je DŽesi i dodala da njen suprug pored pranja veša takođe vodi računa i o prostiranju i slaganju.

Treće na listi su higijenski proizvodi. Kako je DŽesi objasnila, njen suprug ne uživa pravo korišćenja šampona, kupki i sapuna koje koriste ona i deca.

- On mora da kupi svoje proizvode, čak i ako sam ja u radnji, neću mu ih kupiti - objasnila je DŽesi i dodala da se kupovina odnosi i na čarape i donji veš.

Poslednje na spisku je plaćanje računa.

- Ne pomažem mu oko plaćanja računa. Ako mu nedostaje novca za kiriju ili režije, to nije moj problem. On je odgovoran za to - zaključila je DŽesi a njena pravila izazvala su burne reakcije njenih pratilaca.

"Zašto si se uopšte udala ako se ponašaš ovako?", napisao je jedan od korisnika. "Bolje da je ostao samac," dodao je drugi. "Ovaj muž zaslužuje mnogo bolje," zaključio je treći.

