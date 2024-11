Novinarka, autorka i urednica na RTS-u, Olivera Kovačević, gostovala je u Mondo podkastu „Nešto moje“ koji vodi Ksenija Mijatović. Tom prilikom otkrila je zašto je radila „Jutarnji program“ po kazni i ko bi, po njenom mišljenju, u Srbiji trebalo da bude najplaćeniji.

Na početku razgovora Olivera se prisetila svojih početaka, a prvo što je istakla jeste to da nikada nije želela da postane novinarka. Foto: ATA images

- Nikada nisam maštala da budem novinarka. Dvoumila sam se između biologije i sociologije. Imala sam svaku diplomu, od Alasove do Vukove, i onda je moj otac stalno govorio: "Molim te, uči medicinu, znaš ono, valja nam neki lekar u familiji", a ja kao neću… i da li ću na biologiju, da l’ na sociologiju… kako sam završila na sociologiji, to je tako bilo, kroz šalter, i onda sam na studijama radila u novinama. U NIN-u sam radila istraživanje… mi smo bili anketari koji su išli po kućama, po terenima… - započela je Olivera.

- Sećam se u Surdulici na nekoj njivi, idemo sa čovekom koji sa konjem nešto ore, a mi popunjavamo anketni listić, studenti, u fazonu – Bože, šta ovo nama u životu treba! I radeći u NIN-u kod LJube Stojića, tu sam počela da pišem nešto o ljudima, dok mi on nije rekao: "Dušo moja, ima audicija na televiziji ‘Politika’, ti si za televiziju". I ja kao, dobro, ‘ajde, bez ikakvih ambicija. Mene nije vodilo to – želim da budem slavna, da se bavim novinarstvom, nego je to bila neka ’93. godina, neka užasna vremena, i šta kao – na televiziju, hajde, okej. I tako sam u stvari počela da radim na televiziji.

Foto: V. Danilov

Napredak u karijeri došao je sasvim slučajno, Olivera nikada nije ništa radila planski i sa željom da postane slavna.

- Nikada nisam bila ambiciozna da nešto sada budem urednik. Meni se to nekako prirodno dešavalo da radim svoju emisiju. Ja sam pre svega autor na televiziji. Svaku emisiju koju sam radila, sama sam osmislila, to su sve moji formati. Ne samo svoje emisije, i drugima. I onda sam, u stvari, u nekom periodu, kada me je Dragan Bujošević pozvao da budem urednica zabavnog programa, bila kao – zabavni program, a sada radim nekoliko specijalnih pesma za Evroviziju, koja je jedna od njih - izjavila je poznata novinarka.

Malo ko zna da je Olivera svoje najgledanije emisije radila po volji drugih. Foto: ATA images

- Ja sam Tijaniću tražila da ne radim više političku emisiju jer su mi dosadni sagovornici, jer ih sve znam. Idem da radim "Nedeljno popodne", a on mi kaže: "Ne može, to je previše skupo, neće to biti gledano" - započinje ona, a zatim nastavlja:

- Pitam: "Izvini kako može da bude negledano? Pa sve što sam radila ti je bilo gledano. Postavila sam ‘Oko’, najgledanija ti je bila emisija. Terao si me da radim ‘Jutarnji program’ nasilno, za kaznu, ostvarila sam najveći šer u istoriji merenja jutarnjih programa". Ne može. Nije mi dao. Nije mi dao u stvari da izađem iz političkog novinarstva - završila je Olivera Kovačević.

