Mirka Vasiljević gostovala je u emisiji "Amidži šou" i tom prilikom otkrila kako je dobila ulogu Jane u kultnoj seriji "LJubav, navika, panika", ali je takođe podelila i svoje utiske o odnosu sa Marijom Karan, koja joj je u seriji tumačila stariju sestru Maju. Foto: ATA images

- Imala sam svega 14 godina kada me je Slobodan Šuljagić, reditelj te serije, pozvao u zgradu Pinka. Ja sam došla, zgrada Pinka mi je bila već poznata zato što sam tu radila kao dečiji voditelj, pa sam se osećala kao da idem svojoj drugoj kući... Seli smo u kancelariju, rekao mi je da hoće da radi sitkom, ko su sve glumci. Rekao mi je koja je moja uloga i pitao me je: "Da li si ti sposobna da igraš tu ulogu? Jer, ako si ti loša, možeš sve da upropastiš. Ako ti budeš bila dobra, možeš da pomogneš najboljima da budu još bolji". To mi je u trenutku bilo... Šta da odgovorim? Promrljala sam nešto, dala odgovor i krenuli smo sa snimanjem. Četiri godine smo snimali tu seriju, dve godine nakon toga predstavu smo igrali. Bez Nikole Simića sigurno nije to-to, ja bih, naravno, volela da se to snima, jer me za to vežu najlepše uspomene, tinejdžersko doba mi je obeleženo tom serijom - prisetila se Mirka, pa se osvrnula na odnos sa Marijom Karan. Foto: ATA images

- Kada smo snimale, osetila se razlika u godinama. Ona je imala 22-23, ja 14 godina, nije bilo normalno da posle snimanja idemo u restorane, kafane, na kafe... Više smo vremena provodile na snimanju, gde smo imale sjajan odnos. Ona je rešila da proba svoj život i karijeru u Americi, pa posle toga u Engleskoj, pa je došla Borka Tomović da igra tu ulogu. Izgubile smo taj kontakt, otišla je na drugi kontinent... Da sada snimamo, mogli bismo više da se družimo, sad i ja imam porodicu, ona ima... - objasnila je Mirka, a potom priznala kako je izgledao njihov nedavni susret, posle mnogo godina. Foto: ATA images

- Srele smo se relativno skoro na semaforu, stajale smo jedna do druge, oduševila sam se kad sam je videla. Nismo mogle da pričamo duže od toga koliko je trajalo crveno svetlo, zbog kolone iza - rekla je Mirka.

