Naime, Melina se danas oglasila na svom nalogu na Instagramu koji koristi pod nazivom "Hamelofficial", što je naziv njenog modnog brenda koji je osnovala dok je bila sa Harisom u braku.

Foto: ATA images/A. Ahel

Od razvoda ona se nije oglašavala ličnim porukama, nego je samo promovisala svoj brend, a sada je podelila stihove nove pesme Jovane Pajić "Prezime se briše", te su mnogi poručili da se modna kreatora pronašla u stihovima, a deo pesme koji je podelila na mreži glasi:

"Boli me mozak, boli me telo, oči mi presušile, suze ih ugušile, to ludilo je čisto, a samo jednom, a samo jednom, nešto kad bih popila, sebe bih potopila."

Melina se oglasila na svom Instagramu stihovima nove pesme Jovane Pajić pic.twitter.com/IWDqIbJELW — Malagaravaa (@vaskekopirinac) November 22, 2024

A u pesmi Jovana poručuje još i " - Prezime se briše, radujte se bivše Kažeš zrela za lečenje, mračnu sobu i ležanje al’ zamalo, to zadovoljstvo ne dam ti, budalo…"

Podsetimo, Melina je nakon razvoda od Harisa odlučila da promeni prezime.

Ona nije želela da zadrži muževljevo prezime već je odlučila da vrati svoje devojačko - Galić.

Jovana o novoj pesmi: "Ona slavi ženski prkos"

„Pesma Prezime se briše je poziv ženama da veruju u sebe, da znaju da i onda kada deluje da su sva vrata zatvorena, da uvek posle te tri tačkice, da postoji način i rešenje i da će to uvek pronaći u sebi. Ova pesma nema nikakve veze sa razvodom, iako možda sam naslov na to implicira. Ona je upravo suprotno - pesma koja slavi nove početke. Ona slavi taj ženski prkos koji se možda najviše oseti u stihu: kažeš zrela za lečenje, mračnu sobu i ležanje, al’ za malo!“, rekla je za "Blic" Jovana opisujući novu numeru.

Blic