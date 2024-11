Pevačica Lepa Lukić i Dragan bili su dugogodišnji prijatelji, a ona je za domaće medije otkrila da je ostala u šoku nakon saznanja da je Palma preminuo.

- Znam, sunce moje, javio mi je Era. Ja sam se zapanjila kada sam čula tu tužnu vest -rekla je Lepa i dodala:

- Često sam zvala stranku, ali sa njim se poslednjih meseci nisam čula. Nisam znala da je bolestan i da je toliko ozbiljno, svi su mislili da je operisao želudac i da je oslabio. Mnogo mi ga je žao, sutra ću zvati da izjavim saučešće porodici. Ja neću moći da idem na sahranu, jako sam prehlađena. Foto: K1 printskrin

- Mnogo sam radila kod njega tamo po selima. On je bio renovirao sve njihove domove i džabe dao narodu, a nas je plaćao. Mene kada su opljačkali, on je odmah poslao šofera i poslao mi 1.000 evra da mi pomogne u svemu tome. Toliko me je zadužio.

(Informer)

BONUS VIDEO: