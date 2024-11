Svetlana Ceca Ražnatović oprostila od Dragana Markovića Palme koji je od teške bolesti preminuo u 64. godini.Muzička zvezda je na društvenim mrežama podelila fotografiju svog prijatelja i napisala reči koje oseća zbog gubitka prijatelja:

FOTO: Pintskrin Instagram cecaraznatovic

- Dragi moj brate, prijatelju, ljudimo velikog srca, otišao si prerano... Nedostajaćeš zauvek svima nama koji smo te poznavali. Imati te za prijatelja bila je privilegija. Zbogom Dragane moj - napisala je ona.

Palma je bio poznat ne samo po političkom angažmanu, već i po bliskim prijateljstvima sa ličnostima iz svih sfera našeg društva,a posebno mu je bila draga Ceca.

NJihovo prijateljstvo traje od Cecinih tinejdžerskih dana, a Palma je često govorio o njihovom prvom susretu. Foto: N. Fifić, ATA images A/A /Vikipedija

- Cecu sam upoznao kada je ona imala 16 godina, kada je izašla njena pesma "Cvetak zanovetak". Pored poslovnih obaveza i ostalih delatnosti u kompaniji koju sam nasledio od oca, imao i ugostiteljstevo. Imao sam te vašarske zabave, velike šatre i Ceca je nekoliko puta pevala kod mene. Uvek kad se najavljivalo da će Ceca da peva, uvek se profitirialo. Kada se udala za Arkana, kada sam se pojavio na jednom mestu gde su bili oni, kaže Arkan: "Palma je jedan srpski domaćin", a Ceca mu kaže: "Pa ja Palmu poznajem duže nego ti" - rekao je Dragan Marković.

NJihov odnos nije bio samo poslovni. Palma je s ponosom isticao da su razvili "bratsko-sestrinsku" vezu, dok je pevačica za njega zauvek ostala simbol srpske muzike i tradicije.

NJihov poslednji susret dogodio se prošle godine, kada je muzička zvezda proslavljala Nikoljdan u porodičnom domu na Dedinju.

Ražnatovićka je u više navrata bila specijalna gošća u Beču gde je Palma vodio studente:

- Deca su vesela, zadovoljna. Za njih je to doživljaj, da vide kako to rade njihove kolege na drugim fakultetima u inostranstvu, a što se mene tiče, meni je svake godine isto, jer je svake godine prelepo. Mi nismo narod koji je sklon da hvali, kamo lepe sreće da imamo više političara koji rade za svoj okrug i građane ono što radi Palma. On brine o penzionerima, studentima, srednjoškolcima, o majkama sa troje i više dece... NJegov trud je vredan poštovanja. On je jako vredan čovek, familijaran-istakla je tada Ceca.

Kurir