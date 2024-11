Voditeljka Pinka Sanja Marinković na posebno emotivan način govorila je danas o majčinoj smrti u emisiji,gde se i rasplakala.

FOTO: Printskrin Tv Pink

Majka joj je preminula pre samo dve nedelje od zloćudne bolesti.

- Imala je vrlo težak oblik kancera, čak verovatno dualni kancer, u isto vreme. Imala je i rak pluća, rak završetaka na zidu pankreasa, metastaza je otišla svuda, i na mozak, na kosti, na linfu na kraju... To je još agresivnije bilo pred sam kraj, od inostranstva do svih mogućih terapija koje su postojale. Ne postoji klinika koju nismo angažovali jer smo verovali da čuda postoje. Naravno, kada se suočiš sa ovakvim nečim, nesvesno počinješ da veruješ da čuda postoje... Nažalost, ne u ovom slučaju. To se dogodilo pre 15 dana tačno, u subotu - prisetila se Sanja, koja se zajedno sa bratom borila sve vreme za majčino ozdravljenje.

- Doktori su sve vreme i mene i mog brata pripremali, još sedam dana, još deset dana... Nisam se nikada pomirila a tom vešću. Mi smo mnogo čitali o tome, ne postoji svetske knjige koju moj brat i ja nismo pročitali, od toga kako se ljudi ponašaju u svojim poslednjim danima... Znam da postoji jedan položaj tela koji je opisan u udžbenicima na Harvardu, poslednjeg dana mi je rekao:"Vidiš, to je taj govor tela o kom smo čitali.. Dizala je ruke gore, rekla sam:"To je to", znala sam da je kraj - priznala je voditeljka.

- Bilo je mnogo teško, i sada gutam knedle. Kažem mojim stilistkinjama:"Dajte tu haljinu, štikle", budem voditeljka tih 120 minuta, spustim se, presvučem se i odem u bolnicu, to su poslednja ta tri dana...

FOTO: Printskrin Tv Pink

Sanja je otkrila da joj bivši muž nije izjavio saučešće onda kad joj je bilo najteže.

- Mama dobije žuticu, njoj se zapuši jetra. Borba je bila stravična. Doktor mi je rekao da nije video da se ćerka i sin toliko bore za svoju majku, kao moj brat i ja. Smatram da je najvažnije da se deca bore za svoju majku, jer je majka najbolji prijatelj, od samog početka našeg života. Prošlo se petnaest dana od svega ovoga što se desilo. Mislila sam da treba da odem na putovanje, ali sam otkazala avionsku kartu, jer nisam spremna za to. Moji prijatelji koji su znali kroz šta je moja mama prozila, a malo ih je, su me odveli kada je pevala svetaska pop diva u drugu državu, jer su znali kroz šta sam prolazila. Moj bivši suprug mi nije izjavio saučešće, čak i pored toga što smo u dobrom odnosu zbog deteta. U novinama sam pročitala nešto oko njegovog navodnog venčanja. Ne znam ništa o tome, pročitala sam u novinama.

Kurir