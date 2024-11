Pored porodice, supruge sa sinovima, snajama i unučićima, komemoraciji Dragana Markovića Palme koji je preminuo 22. novembra u 65. godini, prisustvovali su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, potpredsednik Vlade Aleksandar Vulin, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministri Siniša Mali, Bratislav Gašić, Ivica Dačić...

Ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić, veliki privatni i stranački prijatelj pokojnog Palme, održao je emotivan govor na komemoraciji. Foto: Z. Jovanović

- Dovoljno sam se isplakao i rekao šta imam da kažem povodom tragične vesti koju sam dobio. Znate, ja se nikad nisam naljutio na Dragana. Kaže: "Naljuti se bar jednom, pa mi kaži nešto". Ali sad se ljutim - što je otišao. Ne znam šta bih i kako sebi mogu da objasnim da mogu da sednem u poslaničke klupe, a da on nije pored mene. Ili da prođem Skupštinom, a da ne svratim u njegovu kancelariju. Šesnaest godina smo bili zajedno u politici, kao koalicija, a više od 30 godina života zajedno. Prošli smo i dobro i loše, a ono što mogu da vam kažem je da nije bilo jačeg bedema kad treba da stane iza vas. To je bila poslednja linija odbrane Foto: Z. Jovanović

- Sa druge strane bio je politički svestan šta je dobro za ovu zemlju, za ovaj narod. Iako to možda nije bilo u svakom trenutku politički respektabilno ili profitabilno. Uvek je podržavao državnu poilitiku koja vodi Srbiju napred. Jedna od poslednjih poruka koju mi je poslao jeste da prenesem predsedniku Vučiću da je on tu sa svojim ljudima da brani državnu politiku do kraja.

Foto: Z. Jovanović

- Politički je veoma teško opstati 16 godina sa nekim, ali ljudski... ja nemam rođenog brata, kao što ga ni on nije imao - mi smo rođena braća. Dragi brate, moj rođeni, ja mogu samo da kažem da ne prihvatam rastanak. Rastanak je moguć kada su u pitanju ljudi koji su inače politička i ljudska ništavila, gde više ostaje o njima za života, nego posle života. LJudska veličina se meri koliko će o vama da se govori posle života. Siguran sam da će se o našem bratu Draganu govoriti svakoga dana. Zato draga porodico, dragi prijatelji, još jednom najiskrenije saučešće.

- Ne znam da li možda nismo bili svesni da su to poslednji trenuci koje s njim provodimo, pa ih možda i nismo proveli na način kako je to trebalo, ali nisam stigao da se oprostim od njega. Iznenadio me je odlazak. Iako svi znamo da ćemo se kad tad sresti, ja ne prihvatam taj rastanaka. I dragi moj brate, idemo dalje. Neka mu je večna slava, hvala mu i neka mu Bog dušu prosti.

Dragan Marković Palma biće sahranjen u utorak, 26. novembra, na groblju u Končarevu, njegovom rodnom selu. U Jagodini je zbog smrti Markovića proglašena trodnevna žalost.

Podsetimo, predsednik Jedinstvene Srbije i narodni poslanik Dragan Marković Palma preminuo je 22. novembra u 64. godini, nakon godinu dana intenzivne borbe sa rakom jetre.

