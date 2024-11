Prošlo je 15 godina od smrti čuvenog i u narodu cenjenog patrijarha Pavla. Skroman način na koji je živeo i njegova postupanja u raznim životnim situacijama, postalo je deo nasleđa koje se prenosi sa kolena na koleno.

Foto: B. Backović

Jedna takva priča je i ona kada je patrijarha Pavla za bradu uhvatio jedan Albanac, a zatim mu udario dva šamara.

U našem selu postoji crkva Sveta nedelja i on je sedamdesetih godina dolazio nekoliko puta u vreme Sabora. Moji pokojni deda i baba su čuvali crkvu četrdeset godina. I sećam se da su svi sveštenici koji su dolazili u crkvu tada da obave službu, deda ih je zvao kući na ručak. Tako je i patrijarh Pavle, a tadašnji vladika dva puta bio. NJegovu blagost ne mogu nikada zaboraviti - ispričao je advokat Milovan Mića Stojanović, koji je rodom iz Prizrena.

On je istakao da je to najveća čast koja je mogla da se desi njemu i njegovoj porodici.

- Bio sam šesti ili sedmi razred sedamdesetih godina. Crkva je bila totalno u drugom planu, čak su i zabranjivali da se ide u crkvu. Sećam se kao da je juče bilo kada su vladiku dva mlada Albanca od 18 i 20 godina iz Prizrena, koja su se opkladila da jedan sme da ga uhvati i da mu opali šamar. To se desilo usred dana u centru Prizrena. Vladika je bio do pošte da završi neke poslove i kada se vraćao, mladić ga je uhvatio za bradu, dva tri puta levo-desno i opalio mu je dva šamara - ispričao je Stojanović.

Foto: N. Fifić

- Pavle, kakav je uvek bio, samo se povukao, pogledao ga i nije hteo da reaguje, već je otišao do Bogoslovije i nikome nije to hteo da kaže. Neko je video i odmah prijavio MUP-u, koji je prijavio Saveznom SUP-u. Savezno izvršno veće je hitno reagovalo da se pohapse svi ti mladići, jer je ipak povređen čovek koji predstavlja SPC - dodao je Stojanović.

Uhapšeno je desetak mladića i pozvan je vladika Pavle da ih raspozna, a najveći šok tek je usledio, prisetio se advokat.

- Patrijarh Pavle je došao i odmah ga je prepoznao. Išao je od jednog do drugog dva, tri puta i rekao da taj mladić nije tu. On je dva, tri puta šetao pored tih mladića i samo je jednom stao pored tog koji ga je udario, pogledao ga pravo u oči i rekao - ne, taj koji me je tukao nije tu. On mu je zapravo poslao jednu duhovnu poruku - kazao je Stojanović gostujući tada u emisiji "Biseri".

(Stil/ Blic)