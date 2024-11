Jedan Amerikanac, koji od avgusta boravi u Srbiji, oduševljen je crkvama u Srbiji, a posebno Hramom Svetog Save. On je strancima koji dolaze u Beograd savetovao koje crkve da obiđu, a Amerikancima je, između ostalog, preporučio da posete i zgradu Generalštaba bombardovanu 1999. godine.

- U centru Beograda ima nekoliko crkava koje svakako vredi videti, ali nijedna se ne može porediti sa Hramom Svetog Save. To je jedna od najlepših crkava koje sam video u životu i daleko najlepša pravoslavna crkva - započeo je priču ovaj Amerikanac na Jutjub kanalu "Ehpats In The Making".

On je turistima savetovao još nekoliko atrakcija koje treba da posete.

- Ako ste u Beogradu preporučio bih vam da posetite Avalski toranj. Potom, u blizini Hrama Svetog Save, nalazi se bivše jugoslovensko Ministarstvo odbrane. Malo je mračna stvar za videti, ali kao Amerikanac, mislim da je to zaista važno. To je zgrada koju smo bombardovali u ime NATO 1999. godine. Meni je posebno neshvatljvo to da smo bacali bombe bukvalno usred velikog grada. Svakako je vrlo uznemirujuće to videti - istakao je on.

On je savetovao ljudima da posete i Adu Ciganliju gde se, kako kaže, može i kupati. Istakao je i da je gradski prevoz u Beogradu vrlo jednostavan za korišćenje te je dok se vozio usnimio i zgradu Generalštaba.

- O ovome sam pričao. Mi smo ovde u centru grada, a NATO je ovde bacao bombe - rekao je on.

Nakon posete hramu Svetog Save, sa kojim je očigledno bio oduševljen, prošetao se i po Tašmajdanu, a onda i posetio crkvu Svetog Marka.

Ovaj Amerikanac, inače, sa puno poštovanja i uvažavanja govori o Srbiji i srpskoj kulturi. Na jutjub kanalu "Ehpats In The Making" objasnio je kako je završio u našoj zemlji.

- Kako se moja supruga i ja približavamo srednjim godinama, tražeći avanturu, napustili smo SAD i Meksiko bez planova da se vratimo. Prva stanica, živeli smo u Letoniji šest godina i to nam se apsolutno svidelo. Sada smo u Srbiji, od avgusta 2024, i ne mogu da verujem kako je ovo mesto super - rekao je on i istakao će se potruditi da u snimcima objasni kako je izgledalo napustiti domovinu, zaljubiti se u nova mesta i ljude i živeti život punim plućima.

