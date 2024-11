Naime, ona tvrdi da je Saša sada na terapijama koje su se menjale u zavisnosti od preporuke lekara, kao i da je često na vezi sa njegovom suprugom Suzanom Jovanović.

Foto: ATA images/A. Ahel

- Često ih zovem, raspitujem se s vremena na vreme, ali ne volim da davim. Saša ide na terapije, bore se, šta će... Menjaju se po potrebi. Nadam se da će sve to da bude dobro i da će da pregura sve, jak je on, nema šta - rekla je Zorica za Blic. Foto: ATA images/A. Ahel

Podsetimo, nedavno se oglasio i njegov kolega Zoran Pejić Peja, koji je otkrio kako se sada Saša oseća, kao i koliku mu podršku u borbi pruža supruga Suzana Jovanović.

- Ide nabolje stanje, meni je izuzetno drago, da ne ureknemo. Molim se Bogu i svi naši drugari se mole Bogu da on to pobedi. On je veliki borac i sjajan čovek i zaslužio je da pobedi sve to. Ide sve nabolje, jako je sporo, ali je ostvarivo - započeo je Peja za "Svet", pa otkrio kako se Popović drži: Foto: ATA images

- Fenomenalno se drži. Svestan je onoga što treba da uradi, on to i uradi. Putuje, odlazi u Francusku, pa dolazi kući. Ima i ovde preglede, ima i ovde lekare koji brinu o njemu. Sada je okrenut svom zdravlju. Sve kontakte vezano za "Grand" obavlja putem telefona i daje direktive jer je on i dalje muzički mag i sve to bez njega ne bi bilo to što jeste.

