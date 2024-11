Aca Lukas je poznat kao neko ko je bez "dlake na jeziku", pa čak i kada je komentarisanje kolega u pitanju.

Svi znaju da su Jelena Karleuša i on bili u izuzetno dobrim odnosima dok su bili članovi žirija u "Zvezdama Granda", međutim, Jeleninim odlaskom iz tog muzičkog takmičenja mnogima se stvorila sumnja da su dvoje pevača u svađi i da se među njima stvorio jaz.

Iako su mnogi ostali tog mišljenja, činjenica je da oni i dalje imaju lepe reči jedan za drugoga​. Foto: ATA images/Antonio Ahel

To je dokazao i Aca Lukas govoreći u jednom podkastu pošto se prisetio jedne vrlo emotivne situacije koju je prošao zajedno sa Jelenom.

Foto: ATA images

- Kada sam se razvodio ona je plakala kao kiša. Plakala je više nego ja i moja supruga, plakala je satima. Mislim ono, ona je više plakala zbog našeg razvoda nego nas dvoje - rekao je pevač kroz smeh pa dodao:

- U nekim situacijama kada ti je možda i najteže ona će prva da ti priskoči i da plače sa tobom ako treba. Emotivna je jako, ali ima jedan problem. Jako je inteligentna i pametna, ali joj je jezik još brži od toga. Neki put ume da nešto, znaš ono, da ti nešto kažem, ni to što kaže ne kaže bezveze - rekao je pevač aludirajući na to da je u mnogim slučajevima pevačica možda bila u pravu što je rekla iako je izgledalo da je brzopleto to izjavila ili su joj mnogi to zamerili.

