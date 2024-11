Slavni srpski košarkaš Dejan Bodiroga i čuveni Dražen Petrović bili su bliski rođaci. Nekadašnji kapiten naše reprezentacije samo jednom je sreo Dražena Petrovića, velikana jugoslovenske i hrvatske košarke, koji je bio 11 godina stariji od njega.

Iako obojica vuku poreklo iz Hercegovine i iako su bliski srodnici, sreli su se tek kada su obojica bili profesionalni košarkaši. Dejan Bodiroga rođen je u Kleku kod Zrenjanina, Dražen je rođen u Šibeniku, a upoznali su se tek tokom sezone 1990/91, kada je Dejan Bodiroga sa svojim tadašnjim timom Zadrom bio na američkoj turneji. Foto: N. Paraušić

"Imali smo priliku da se upoznamo u Americi, kada je igrao za Portland, mi smo bili na nekoj turneji. On je bio sa Portlandom, ja svojim tadašnjim klubom, Zadrom. Posle tog meča Portland - Finiks upoznali smo se i videlo se da on zna da smo vezani. Praktično, sve je to u kilometar-dva", rekao je Bodiroga u emisiji "Agape".

Bodiroga je tada objasnio kako je rođak sa Draženom i Acom Petrovićem:

"Moja baba, očeva majka, je od Petrovića. Moja baba i njegov deda su rođeni brat i sestra, pa smo mi tako veoma blizak rod. Praktično blizak rod. Moj otac i njegov otac su prvo koleno, a mi smo drugo koleno. To je jako zanimljivo", dodao je on.

"Selo Bodiroge, Petrovići i Savovići... Sve je to tako blizu. To sam znao i kada sam počinjao da igram, ali nisam tome pridavao neku važnost, ali bilo mi je drago kada smo se upoznali. Za mene je bilo jedan od najvećih igrača koji je igrao i obeležio evropsku i svetsku košarku", kazao je Bodiroga. Foto: EPA

Otkrio je i kako to da se pre toga nisu poznavali:

"Nismo. Oni su živeli u Šibeniku, njegov otac je tamo imao službu, tamo se i oženio, tamo su živeli. Imao je rodbinu koja i dan-danas živi u Zemunu. Nisu ni oni tada dolazili toliko, niti smo imali te kontakte ranije. Posle toga sam viđao i njegovu majku, brata, a sretali smo se posle i kada smo bili tamo gde sam ja igrao".

Kada je Dejan Bodiroga igrao u Real Madridu i Barseloni, u Španiji je novinarima bilo veoma zanimljivo to da je rođak sa Draženom. I Petrović je osamdesetih igrao za Real Madrid, nakon što je doneo Ciboni dve titule prvaka Evrope, a pre svog odlaska u NBA ligu.

"To je izašlo u Mundo Deportivu, praktično celo porodično stablo su objavili. Toliko im je bilo interesantno, da neko ko je u tako bliskom rodu napravi dobre karijere. Time su se dobro pozabavili", nasmejao se Bodiroga. Fozo: Jutjub printskrin/Gianni Dee

