Policija je u oktobru 2022. konačno rešila decenijama staru misteriju ubistva iz Masačusetsa - unakaženo telo 37-godišnje žene pronađeno u dinama Provinstauna u julu 1974. Godinama je žrtva bila poznata kao "Dama iz dina". Tada je DNK test otkrio da je reč o Rut Mari Teri iz Tenesija, a kasnije je otkriveno da je njen tadašnji muž, Gaj Muldavin, odgovoran za njenu smrt. Žene, čija je smrt morila Ameriku više od pola veka, biča je majka Ričarda Hančeta.

Teri je svog sina dala na usvojenje porodici Hančet u Mičigenu ubrzo nakon njegovog rođenja 1958. godine. Ričard se dugo borio sa njenim odsustvom, ali kada je saznao da je bila žrtva ubistva, njegovi osećaji su ponovo bili uzdrmani.

- Još mi teško verujem u to. Kao da je san - rekao je Hančet, danas 66-godišnjak, pa objasnio da je uradio dnk test 2018. godine i saznao da je krvno povezan sa porodicom Rut Mari Teri, da bi četiri godine kasnije otkrio da je upravo ona njegova majka, a da je davnih godina brutalno ubijena. Foto: Jutjub printskrin/NBC10 Boston

Priča o Hančetu, Teri i 50-godišnjem traganju za njenim identitetom prikazana je u dokumentarnoj seriji o stvarnim zločinima "Lady of the Dunes: Hunting the Cape Cod Killer", koja je sa emitovanjem počela 29. novembra.

- Dugo niko nije znao šta joj se desilo, a svi su mislili najgore. Dokumentarac vraća dostojanstvo i poštovanje mojoj majci - rekao je Hančet.

Telo Teri pronađeno je u dinama u Provinstaunu u julu 1974. Bila je naga, sa odsečenim rukama – za šta se veruje da je učinjeno kako ne bi mogla biti identifikovana putem otisaka prstiju. Ležala je na ćebetu na plaži, s gotovo odsečenom glavom i smrskanom lobanjom, koja je bila položena na njene spakovane farmerke. Nije bilo znakova borbe, niti oružja na mestu zločina, a telo se raspadalo zbog toplote, što je istražiteljima ostavilo malo tragova. NJena duga, crvenkasto-smeđa kosa bila je pričvršćena šnalom, a na zubima je imala sedam zlatnih krunica, čija je vrednost tada bila između 5.000 i 8.000 dolara.

Prema pisanju "Boston Glouba", seksualno je zlostavljana drvenim predmetom, očigledno nakon smrti. Uzrok smrti bio je udarac u glavu, a vlasti veruju da je ubijena nekoliko nedelja pre nego što je telo pronađeno. Policija je pokušavala da je identifikuje i pronađe ubicu putem ekshumacije tela, rekonstrukcije lica od gline i objavljivanjem crteža njenog lica, a mračna misterija poprilično je uzdrmala idiličnu i blisko povezanu zajednicu Provinstauna.

Teorije o serijskim ubicama, mafijaškim ubistvima, pa čak i tvrdnja da je žrtva bila statista iz filma "Ajkula", koji je sniman u blizini, dospele su na naslovne strane. U oktobru 2022. FBI iz Bostona otkrio je da je Teri identifikovana zahvaljujući genealogiji – korišćenju DNK analize u kombinaciji s tradicionalnim istraživanjem i istorijskim zapisima.

Policija je otkrila da je Teri napustila Tenesi kako bi radila u fabrici automobila u Mičigenu, gde je rodila sina Ričarda. Zbog siromaštva ga je dala na usvajanje porodici Hančet. Kasnije se preselila u Kaliforniju, a 1973. ili 1974. udala se za Muldavina, trgovca antikvitetima, u Rinu, Nevadi.

Prijatelji su primetili da je Muldavin bio posesivan i da je snažno kontrolisao Teri. Nakon zajedničkog putovanja 1974. godine, vratio se vozeći njen automobil i tvrdio da ga je napustila nakon svađe. Istraga je otkrila da je Muldavin, koji je umro 2002. godine, bio osumnjičen i za nestanak prethodne žene i pastorke u Sijetlu tokom 1960-ih.

Hančet, koji je decenijama zamišljao da njegova majka vodi život "rok zvezde" u Kaliforniji, izjavio je da će ga ovo saznanje progoniti do kraja života. Međutim, slagalica i dalje nije kompletirana.

- Jedini deo slagalice koji ne možemo potvrditi je zašto. Zašto ju je ubio? - zaključio je.

BONUS VIDEO: