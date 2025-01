Možda ćete se osećati prilično trezno, ali brzina vaše reakcije biće sporija i obično postajete nesmotreniji i nesputaniji. To može da ima katastrofalne posledice, na primer ako sednete za volan automobila pod uticajem alkohola. A ispijanje vode ili kafe vas možda neće razbistriti na način na koji mislite da hoće.

Koliko dugo alkohol ostaje u telu

Jetri je obično potrebno oko sat vremena da ukloni jednu jedinicu alkohola iz tela. Dakle, jedna krigla piva slabe do srednje jačine ostaće u vašem telu između 90 minuta i dva sata.

Alkohol se u većini slučajeva može otkriti između šest i 72 sata, kaže američki centar za ovisnost. Ali to će varirati u zavisnosti od korišćenog testu i od toga koliko često osoba pije. U krvnim nalazima će se alkohol pokazati do 12 sati, dok to može biti čak 24 sata u dahu. Urin ima tendenciju otkrivanja alkohola između 12 i 24 sata nakon konzumiranja, a ostaje u slini oko 12 sati. Foto: Profimedia

Ali vožnja pod uticajem alkohola može ubiti - bez obzira na to koliko ste pića popili. Ponekad vam se čini da mamurluk traje dva dana, a nekad se probudite sa osećajem da niste pili. Međutim, ni jedno ni drugo nije pravi pokazatelj koliko je zapravo alkohola u vašem organizmu.

Doktorka Fiona Sim, glavna medicinska savetnica za Drinkaver, rekla je da količina alkohola u krvotoku zavisi od tri stvari. Prvo je količina koju konzumirate, drugo je vremensko razdoblje, i na kraju, brzina kojom ga se vaše telo rešava. Alkohol napušta vaše telo brzinom od oko jedne jedinice na sat, ali to može da varira od osobe do osobe. Vaša težina, pol, stanje jetre, metabolizam, jeste li pod stresom i koliko ste pojeli - mogu uticati na to koliko brzo ili sporo vaše telo može da preradi alkohol.

Ne postoji test kod kuće ili u pabu koji bi vam dao te odgovore, stoga stručnjaci kažu da je najbolje u potpunosti izbeći rizik od vožnje pod uticajem alkohola.

Učinak alkohola posle spavanja

LJudi često pogrešno pretpostavljaju da učinci alkohola nestaju dok spavate, čak i ako vam se ujutro muti u glavi, ali san nema uticaja na brzinu kojom alkohol napušta vaš krvotok. Foto: Predrag Mitić

Istraživanje Instituta za napredni automobilizam sugeriše da ljudi ne razumeju da alkohol može da utiče na njihovo rasuđivanje iako su spavali. "Mnogi vozači koji ne razmišljaju o vožnji u alkoholisanom stanju, nakon noći u pabu - ne prepoznaju uticaj alkohola na svoje telo sledećeg dan ili jednostavno odluče da ga ignorišu."

Mogu li kafa ili voda to da ubrzaju

Ne možete učiniti ništa da biste ubrzali izlazak alkohola iz vašeg organizma, upozorava Drinkaver. Iz organizacije su rekli: "Šoljica kafe ili hladan tuš neće pomoći da se rešite alkohola. Možda ćete se osećati malo drugačije, ali ni na koji način nećete izbaciti alkohol. Jedini način da eliminišete alkohol iz tela je da pustite da vreme prođe." Foto: Profimedia

Ali ispijanje kafe moglo bi da vam pomogne da se probudite, a voda će vam pomoći da rehidrirate, što je korisno za mamurluk. Međutim, zapamtite da ni jedno ne menja količinu alkohola u vašem telu. Ovo važi i za prethodnu noć. Ispijanje pola litre vode pre spavanja moglo bi da vam ublaži glavobolju sledećeg jutra, ali neće promeniti nivo alkohola u vašem telu.

Koliko se sme piti

Nemoguće je reći koliko je pića sigurno da se izbegne prekoračenje granice, jer su svi različiti, ali dokazi su jasni - da konzumiranje alkohola smanjuje vašu sposobnost vožnje. Po pravilu, dve krigle lagera uobičajene jačine ili dve male čaše vina značile bi prekoračenje granice, ali ovo nije sveobuhvatno pravilo.

Faktori kao što su težina, pol, metabolizam i koliko ste pojeli hrane - svi doprinose tome kako vaše telo obrađuje alkohol, tako da svako ima različite granice. Ne postoji siguran način konzumiranja alkohola i zadržavanja istog ispod granice. Mnogi ljudi se drže ograničenja na jedno piće, ali ne postoji način da se dokaže je li to previše ili premalo. Foto: Profimedia

Što ako trebate da vozite jutro nakon konzumiranja alkohola

Stručnjaci navode da čak i male količine alkohola mogu da utiču na vašu sposobnost vožnje i ne postoji siguran način da pijete i ostanete unutar dopuštenih granica.

- Savet policije je jasan: potpuno izbegavajte alkohol ako nameravate da vozite. Budući da ne postoji način da ubrzate vreme koje je potrebno vašem telu da obradi alkohol u vašem organizmu, ne postoji siguran način da jamčite da će sav alkohol koji ste popili nestati do trenutka kada se probudite sledećeg dana - objasnili su.

BONUS VIDEO: