Neda Ukraden je ispričala kako je izgledao taj nastup koji joj je ostao urezan duboko u sećanje.

- Pevala sam raznim ljudima, od profesora do zemljoradnika, od narodnjaka do rokera, Tita, Gadafija... To sam zvala "pevanje sa strahovanjem". Nije Tito bio opasan, već je sama organizacija bila drugačija, sve se merilo, svaka reč... Pokojna Jadranka Stojaković je pevala "Ima neka tajna veza", sve je to bilo u redu, ali pošto se Tito u tom trenutku razveo od Jovanke, to je bila jedna sumnjiva pesma - rekla je Neda kroz smeh i dodala: Foto: D. Milovanović

- Bilo je treme. Jednom se desilo da je jedna pevačica pevala "Zemljo moja" i počne žena da plače i plače, ne može da se zaustavi, a Tito na tri metra. To je strašno, ne znaš šta će da se desi, svi su aplaudirali, pa i on, ali svi u protokolu te gledaju namrgođeno, isprepadaš se - kazala je pevačica i nastavila:

- Ja povedem orkestar, došli smo blizu Dobanovaca, šator za nas umetnike da se presvučemo, ne znam ni kome pevamo, oni kažu "videćeš"... I onda odjednom saznamo da pevamo za Tita i njegove goste. Kad je došao red na mene, ja vidim Brežnjeva. Ne da su mi se noge odsekle, nego ne znam kako mi strofa ide.

Ipak, Neda je uspela da se skoncentriše i završi svoj nastup.

- Otpevam ja, kad vidim Brežnjev ide prema meni, ja reko': "Sad je gotovo, sad kad me uhapse". Kad, on priđe, poljubi mi ruku i krene da mi recituje Kerušu od Jesenjina. Majko mila, kad ne umreh tad od straha i treme, neću nikad - pričala je Neda jednom prilikom. Foto: Profimedia

Neda Ukraden tom prilikom dotakla se i svog odlaska za Libiju gde je upoznala Gadafija.

- Išli smo u posetu Libiji, nas nekoliko umetnika, delegacija iz Srbije, tada je Gadafi bio živ, 2006. godine. I sad, svi imamo po nekoliko minuta da se predstavimo čoveku. Mi očekujemo neko prstenje, tenkove, kad ono šator u nekoj avliji, životinje šetaju, razne koke, psi, jedna kamila... Dođe čovek ljubazan, održao zdravicu, jako je voleo Srbiju. Ja se predstavim i kažem odakle sam, moja pesma "Zora je", kad jedan čovek pored njega počne da je peva, a Gadafi kaže: "Pa ja znam tu pesmu" i počnu svi da pevaju - završava Neda Ukraden.

(Kurir)

BONUS VIDEO: