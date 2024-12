Glumica Mariana Aranđelović oduševila je sve kao ćerka Radoša Bajića u popularnoj seriji "Selo gori, a baba se češlja." Diplomirala je glumu 2004. godine, na Akademiji Umetnosti BK u klasi glume i pozorišne režije profesora Nikite Milivojevića i Anite Mančić.

Osim glume, Mariana je prva stend ap komičarka, a bila je i asistent profesora Nikite Milivijevića na klasi glume i multimedijalne režije na Akdemiji umetnosti u Novom Sadu 2009/10.

- Istina je da sam ja oduvek bila klovn, na neki način. Tako sam za prijatelje često i sticala osobe slične sebi, koje vole dobar humor. Stand Up komedijom sam počela da se bavim na nagovor mog prijatelja i kolege, glumca i našeg prvog stand up komičara Srđana Jovanovića. Humoristička serija "Glavom kroz zid" je njegov autorski projekat, u režiji Filipa Čolovića, izuzetnog mladog reditelja. U formi igranog skeča i stand up nastupa, u ovom projektu sam učetvovala i ja, kao i mnogi glumci i komičari iz Srbije i regiona. Preporučujem je kao dozu kvalitetnog humora - rekla je ranije za "Superženu".

LJubitelji domaćih serija imali su prilike da je gledaju i u ostvarenjima "Kamiondžije d.o.o", "Šetnja sa lavom, "Urgentni centar", "Državni službenik", "Urgentni centar".

