On nije svojim pevanjem izazvao dobre reakcije, a voditelju Voji Nedeljkoviću je jedna stvar vrlo zasmetala.

Pevač se po izvođenju poslednje numere obratio žiriju.

- Hvala vam svima svakako, i na uzdržanosti i na paniku. Moram da kažem da ovo večeras nije onako kako je trebalo da bude, glas me je izdao, ali da ne pričam previše – rekao je takmičar kada ga je Voja Nedeljković prekinuo i prekorio. Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda

-Ja sam upravo to i hteo da te pitam, ali vidim raspričao si se,pa reko’ ako hoćeš i emisiju da odjaviš?– pitao je Voja u svom maniru.

Nikolin nastup prvi je komentarisao Đorđe David kome se nije činilo da je problem sa glasom jedino što je takmičara večeras sprečilo da dobije mentora.

Foto: Jutjub printskrin/Zvezde Granda

– Imaš problem sa vokalima, ne izgovaraš ih lepo, to ti je izgleda manir koji hitno moraš da menjaš. Kad ideš u visinu ne smeš da stežeš vilicu, nego da pucaš. Praštaj za ovaj panik ali šta da radim– objansio je Đole.

Marija sa druge strane nije dala panik taster zbog onoga što je naveo njen kolega Đorđe, već iz drugih razloga.

-Ti malo mešaš babe i žabe, ne može triler kod Željka Joksimovića, znači ti o stilu i muzici ne znaš baš puno. To možda može negde gde radiš, ali ovde ne, zapravo to ne bi smelo nikada i nigde, to je to- bila je jasna Marija.

