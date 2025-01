Bivša supruga reditelja Milorada Milinkovića, glumica Jelena Đukić pronašla je sreću posle razvoda kraj drugog.

Reditelj Milorada Milinković u čuvenom kvizu "Potera" imao je ulogu tragača, međutim javnost nije toliko upoznata da je bio u braku sa poznatom glumicom Jelenom Đukić koja ima ulogu Višnje u omiljenoj seriji gledaoca "Igra sudbine".

Jelena i Milorad imaju ćerku Divnu, a razveli su se pre šest godina. Glumica je jednom prilikom komentarisala njihov razvod:

- Imamo dete o kome vodimo računa zajednički. Sporazumno i civilizovano smo se razišli i ostali smo u korektnim odnosima. Kada se prekine neki emotivni odnos - on je prekinut. Posle toga ljudi ostaju bliski jedino ako imaju nešto što ih veže, a u našem slučaju to je dete. Trudimo se da njoj bude dobro i da izraste u zdravu i stabilnu ličnost - govorila je Jelena ranije.

Jelena je novu ljubav upoznala preko prijateljice. Čovek uz kog je pronašla sreću Beograđanini je, zove se Marko Todorović a živi i radi u Kanadi. Vezu je bilo teško održavati putem vajbera:

- Još jedan izazov za nas bio je taj što on ne živi u Srbiji, pa je upoznavanje, odnosno prepoznavanje, uglavnom teklo preko Vajbera - otkriva Jelena za magazin "Gloria" i nastavlja:

- Marko je beskrajno šarmantan i duhovit čovek, to je prvo što sam primetila, a pre svega je neko ko voli ljude i život na sličan način kao i ja. Ušao je u moj život u trenutku kad sam se osećala stabilno i zadovoljno. Imala sam u tom momentu sve što mi je bilo potrebno, sem nekog ko će zajedno sa mnom da umnoži to zadovoljstvo i da nastavimo zajedno da koračamo kroz naredne životne izazove. Lako se dogovaramo oko svega, i različitosti u karakteru prevazilazimo na lagan način, bitno je da nije komplikovano. Zreli smo ljudi, slični smo i to izgleda kao dovoljna osnova za zdrav odnos. Oboje imamo brakove iza sebe i verujem da smo u njima nešto naučili - dodala je glumica.