Hrvatska glumica Petra Dugandžić u tajnosti se udala za 26 godina mlađeg nigerijskog fudbalera Maka Nobela.

Petra je veoma aktivna na mrežama, a sada je objavila fotografiju sa partnerom i ujedno mu se zahvalila. Foto: Instagram/nikomenirijeci

- Hvala! Jer imam krov nad glavom. Jer mi je toplo. Jer nisam sama - napisala je na Instagramu.

Otkrila detalje venčanja

Naime, njih dvoje su se upoznali prilikom jedne njene posete Africi, a Petra je nedavno otkrila detalje venčanja.

- Otišla sam u Nigeriju i tamo smo se venčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz šale dobacila: "Daj me oženi", na šta je odgovorio da je u potpunosti za to. "Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?", pitala sam, na šta je rekao: "Jesi i ja sam rekao 'da'." Otputovala sam, sve smo organizovali i pre venčanja sam upoznala "nigerijskog oca" koji nije bio baš oduševljen kada je saznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama i činjenice da imam brak iza sebe - priznala je.

Potom je glumica otkrila kako su njena porodica i prijatelji prihvatili njenu vezu, a potom i brak.

- Mama je otišla u tom razdoblju i baš je sve bilo jako intenzivno, a prijateljice su bile vrlo skeptične, što me dosta razočaralo. Cenim da se kao prijatelj brineš što on dolazi iz države koja je poznata po ljubavnim prevarama, što je mlađi od mene. Možeš biti skeptičan i hvala ti što brineš, ali nakon što ti nebrojeno puta ponovim da sam svesna rizika i prihvatam ga, onda valjda trebaš da prihvatiš moj odabir. Međutim, nisu to učinile i to me razočaralo, čak i zatvorilo određene odnose - dodala je ona za "Story.rs".

