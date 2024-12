Pevačica Jasna Šćepanović otkrila je kako je upoznala Duška Tošića i da li su se viđali u provodima, kao i da li je dolazio na njene nastupe:

- Upoznali smo se u Istanbulu, jedan gospodin pre svega. Ja ne ulazim u njihove privatne stvari. Mogu samo da kažem da je uvek znao da ispoštuje muziku. Uvek je znao da kaže, što je retkost, "dosta je bilo za večeras", ako je bilo šest sati ujutru. Mi smo uvek ostajali jer smo želeli da ga ispoštujemo kao gosta jer je prema pevačima uvek bio pravi boem i galantan - rekla je Jasna, pa otkrila da li se nekad dopisivala sa Duškom: Foto: Instagram/jasna_scepanovic_

- Dopisivali smo se, na primer: "Je l' radite večeras?", "Radimo". Samo poslovno. Iako su novinari to malo duvali. Ja sam rekla "znamo se" i nasmejala sam se i onda su pitali da li je bilo nešto. LJudi vole da ispituju. Za to vreme koje smo proveli zajedno na muzici, ja sam oduševljena njegovim manirima. Ne ulazim u njegov privatni život. Svi smo mi jedno privatno, a drugo poslovno - rekla je Jasna.

Pevačica je dala i svoje mišljenje o Duškovom izgledu, otkrila je da li joj je privlačan:

- On baš nije moj tip - rekla je Jasna.

Poznato je da je Duško sada slobodan muškarac, a ono što je mnoge zanimalo to je da li je davao pristup ženama:

- On više ne igra za turski klub, a ja se ne krećem u noćnim provodima, tako da ne znam - rekla je Jasna i dodala:

- Reći ću ti samo jedno, to je mnogo interesantno. Imali smo devojke u klubu koje su sedele sa gostima, a on nikada nije dozvolio da neka žena sedne sa njim za sto. To je mnogo interesantno. Jednom prilikom sam sedela sa Halidom Muslimovićem i Duško je ušao na vrata. Znaš kakvi smo mi pevači: "Evo ga dobar gost". Pitao me je što ne sednem kod njega. Halid je znao da sam ja opasna i da meni ljudi jednostavno moraju da daju bakšiš (smeh). Ja sam mu rekla: "Verovao ti ili ne, ja nemam potrebu da sednem pored njega i da mu prodajem maglu". Čovek je znao da mi preko konobara pošalje bakšiš. Tu noć pamtim. Duško nikada nije davao pristup devojkama.

(Srbija danas)

