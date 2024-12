DŽodi Hajzentruit, televizijska voditeljka iz Mason Sitija, Ajova, nestala je 27. juna 1995. godine pod misterioznim okolnostima, a njen slučaj do danas nije rešen. Imala je 27 godina i radila kao jutarnja voditeljka na lokalnoj televizijskoj stanici KIMT-TV.

U danima koji su prethodili nestanku sve je izgledalo normalno. DŽodi je otišla na skijanje na vodi sa grupom prijatelja, među kojima je bio i njen stariji poznanik po imenu DŽon Vansic.

Noć pre nego što je nestala, DŽodi je nakratko svratila u njegovu kuću da pogleda snimak sa svoje rođendanske zabave ranije tog meseca.

Tog jutra nije se pojavila na poslu, što je navelo kolege da prijave njen nestanak.

Policija je pronašla njene lične stvari, uključujući crvene cipele, ključeve, sušilo za kosu i minđuše, razbacane oko njenog automobila na parkingu njenog stana.

Neki od devojčinih komšija rekli su policiji da su čuli vrisak oko 4.30 sati ujutru, a čovek koji je živeo u blizini sećao se da je video kombi svetlih boja dok je odlazio na posao. Zbog ključa policija je posumnjala da je mladu voditeljku vesti neko oteo dok je otključavala automobil. NJena crvena Mazda Miata ostala je netaknuta, a u stanu nije bilo znakova borbe.

Tokom godina, policija je pratila brojne tragove, ali nijedan nije doveo do konkretnog odgovora o njenoj sudbini.

U maju 2001. godine, Hajzentruit je proglašena pravno mrtvom.

Iako nema osumnjičenih, spekuliše se da bi otmica mogla biti povezana sa potencijalnim progoniteljem, budući da je nekoliko meseci pre nestanka prijavila policiji da je prati nepoznati kamion.

Ni traga, ni glasa

U oktobru 2024. godine, gotovo 30 godina nakon njenog nestanka, policija je izvršila novu pretragu u ruralnom delu Minesote na osnovu dojave, ali nisu pronađeni ostaci koji bi se mogli povezati s njom.

Uprkos brojnim pokušajima istražitelja, novinara i građana da reše ovaj slučaj, on i dalje ostaje nerešena misterija​.

- Nikada nismo zatvorili slučaj. Za nas to nikada nije bio zastareo predmet. To je aktivna istraga otkako se to dogodilo - rekao je šef policije Mejson Sitija DŽef Brikli za vesti CBS.

