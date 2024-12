Tokom 90-ih i početkom 2000-ih Ana Kurnjikova je, bez sumnje, bila jedna od najlepših i najpoželjnijih sportistkinja sveta - mlada, perspektivna i imućna.

A njeno srce u tom trenutku osvojio je isto tako uspešan i blistav Sergej Fedorov, tada jedan od najboljih ruskih hokejaša. Foto: Profimedia

Sergej i Ana su počeli da se zabavljaju kada je teniserka imala samo 16 godina, a hokejaš 26; bili su neverovatno popularni u rodnoj Rusiji - mladi, zgodni, plavi, svetlih očiju. Postojale su glasine da je njihova romansa prvobitno bila dogovor između njihovih agenata kako bi oboje profitirali od reklamnih ugovora, ali je godinama kasnije Fedorov otkrio da su simpatije bile iskrene.

Veoma brzo nakon prvog izlaska i poljupca, par je počeo da živi zajedno, što je izazvalo glasne kritike u Americi, gde su oboje gradili sportske karijere, Sergej u NHL ligi, Ana vežbajući sa vrhunskim trenerima. Naime, deo javnosti bio je šokiran činjenicom da je Kurnjikova imala samo 17 godina, zbog čega bi Fedorov mogao i zakonski da odgovora i da se suoči sa zatvorskom kaznom. No, par je bio atrakcija za sebe i njihova popularnost ubrzo je svela na tek usputne, nevažne komentare.

Misterija braka Ane Kurnjikove - da li je sklopljen ili ne?

I on i ona ogroman deo svog vremena provodili su na treningu ili takmičenjima širom sveta, ali su i američki i ruski mediji potvrdili informaciju da su živeli zajedno. "The Sun" je 2001. objavio informaciju da su se Fedorov i Kurnjikova tajno venčali. Pitanje postojanja njihovog braka ostalo je otvoreno do danas - sama Ana kategorički je negirala da su ikada bili venčani, ali su Sergej, niz drugih uključenih osoba, kao i mediji, tvrdili da je došlo do formalizacije odnosa. Foto: Profimedia

Bez obzira da li je njihova zajednica bila bračna ili vanbračna, istoj je 2001. došao kraj. Navodno je Kurnjikova bila umorna od veze sa jednim muškarcem, iako zgodnim u uspešni. Dok je bila u vezi sa Fedorovim, otpočela je aferu sa njegovim kolegom hokejašem Pavelom Bureom; čak su počele da kruže glasine o tome da su se preljubnici verili.

Sergej je ogromnom upornošću uspeo da Pavela skloni sa puta, vrlo brzo dobio je ozbiljnijeg konkurenta. Naime, Ana je upoznala španskog pevača Enrikea Iglesijasa na snimanju njegovog spota za pesmu "Escape", a hemija je između njih planula istog trenutka. Foto: Profimedia

Fedorov je ovog puta pristao na razvod. Godinama kasnije svoju ljubav sa Anom okarakterisao je kao "grip", jer je bio prinuđen da prevaziđe svoja osećanja prema lepoj plavuši i leči svoje slomljeno srce. S druge strane, Kurnjikova od tada nikada nije govorila o ovom odnosu; na pitanja novinara o Sergeju se samo koketno osmehivala i pretvarala se da ne razume o čemu pričaju.

