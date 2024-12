Koncert je iz prvog reda pratio i unuk Miroslava Ilića, Predrag Šutanovac, dedin mezimac i najveći ponos.

Miroslav Ilić i Saša Popović decenijama su u vrhu estradne scene, a čini se da podjednako dugo ne razgovaraju.

- Ne postoji niko sa kim sam u svađi. Samo sa Miroslavom Ilićem ne pričam već 23 godine. Jednostavno, on je prekinuo komunikaciju sa mnom – rekao je u jednom intervjuu Saša Popović. Foto: D. Mišić

Miroslav Ilić ne krije da je uspešna saradnja, koju su imali pod okriljem menadžera Rake Đokića, prekinuta na njegovu inicijativu, a u intervjuu za Una televiziju prvi put je ispričao kako je do toga došlo.

- Sa Rakom Đokićem sam sjajno sarađivao šest godina, do 1986. Ne znam, možda će zvučati prepotentno, ali neka mi neko nabroji pevače koji su imali šest uzastopnih uspešnih jugoslovenskih turneja – glasno se zapitao pevač.

Prisetio se i da su ga u to vreme mnogi ogovarali što je za menadžera izabrao Raku, ali on se na to nije obazirao.

- Meni je uvek bio važniji sadržaj nego forma. Svidela mi se njegova energija, upornost, kreativnost. U njemu sam prepoznao čoveka kome mogu da poverim karijeru. Foto: ATA images

Kako je naveo u intervjuu, poštovao je Rakinu otvorenost u komunikaciji.

- Jednog dana me je pitao da li bi mi smetalo da proširimo saradnju na „Slatki greh”. Ako kažem – ne, on će se složiti. Pristao sam bez problema. Za mene je to bio izazov. Zanimalo me je kako će izgledati spoj popularnog izvođača koji nosi mirnu eleganciju i cirkusa. Međutim, taj cirkus je s vremenom prerastao u jednu nenormalnu ambiciju koja se meni nije sviđala – naveo je „slavuj iz Mrčajevaca”.

Ne želeći da ulazi u detalje pojedinih događaja, samo je kratko naveo da je njegovo nezadovoljstvo eskaliralo kada je shvatio da je u osnovi priče alavost prema novcu.

- Ja to nikada nisam želeo. Hteo sam samo da budem uspešan pevač i ravnopravan kolega sa svima. Foto: ATA images

Iz cele priče je, ne krije, izašao na pomalo ružan način, budući da je u to vreme imao problem sa alkoholom.

Na opasku voditelja Voje Nedeljkovića da Saša Popović o njemu uvek govori lepo, Miroslav Ilić je odgovorio:

- Iskreno, Saša Popović ima manje veze sa onim što se desilo nego njegova u to vreme životna saputnica, ako me razumete.

Kako mediji ranije navode, svađa između Ilića i Popovića datira još od 2000. godine. Bomba je odjeknula nakon izjave Saše Popovića u kojoj je otkrio da je razlog višedecenijskog sukoba između Miroslava Ilića i njega bila pevačeva navodna želja da „skine“ Zoricu Brunclik i njenog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša

- Ako iko dobro poznaje Miroslava Ilića, onda sam to ja. Poznajem ga najbolje. Mi smo ga pratili nekoliko godina na turnejama osamdesetih godina... To su bile zajedničke turneje Lepe Brene i Miroslava Ilića. Odlično znamo šta je radio na turnejama i kako se ponašao. Kada bih sada iznosio prljav veš u javnost, bila bi to neviđena bruka i sramota. Neću uopšte da se vraćam na taj period - rekao je Saša Popović tada za medije. Foto: ATA images

- Miroslav je izjavljivao kako je došao jedne večeri iz Višnjičke banje kod mene na Bežanijsku kosu da mi kaže da to ne može tako! Bilo je to 1999. ili 2000. godine. Brena i Boba su bili svedoci naše priče. Došao je jer je bio ljut na Miroljuba Aranđelovića Kemiša i Zoricu Brunclik. Kemiš je u to vreme bio direktor PGP-a i Miroslavu je smetalo što je on forsirao Zoricu. Hteo je da dođe u „Grand“ da mi forsiramo njega, ali ne samo to. Hteo je da nekako probamo da skinemo Kemiša i sve te ljude oko Zorice Brunclik! Da ih zajedničkim snagama oborimo! Rekao sam mu: “Miroslave, imaš širom otvorena vrata kod nas! Ako hoćeš da snimiš album za ‘Grand produkciju‘, dobrodošao si”. Taj segment je u redu. Ali, rekao sam mu da ne dolazi u obzir da zbog njega ratujemo sa bilo kim. To je bio kraj priče - ispričao je Popović. Međutim, Miroslav je tada rekao kako ta priča nema veze sa istinom, te ispričao svoju.

- Priča koju je lansirao Saša Popović nema blage veze sa istinom! Laže kao pas! Istina je sledeća. RTS je tada imao tri kanala, a na trećem je išao ZAM koji su vodili Saša, Brena, pokojni Raka Đokić, a kasnije njegov brat Gane i svake godine obnavljali su ugovor za termin za ZAM. Kada je došao Dragan Ilić, takođe julovac, za direktora marketinga RTS-a, Brena i Saša imali su problem s njim oko dogovora za termin i, koliko sam razumeo iz njihove priče, on ih je ucenjivao - rekao je tada Ilić.

