Obično, kad tražimo stan ili kuću, jedna od stavki koju imamo na umu je i blizina javnog prevoza - što bliže to bolje i praktičnije. Ali u Kini su tome "što bliže to bolje" dali potpuno novo značenje. Reč je o građevinskom čudu, jednom od brojnih u toj dalekoj zemlji, koje se nalazi u gradu Čungćingu, koji je samo po sebi neverovatno, a kratak opis glasio bi ovako - gradska železnica, to jest metro koji prolazi kroz "rupu" u neboderu od 19 spratova. Nimalo ne iznenađuje što su pomenuta zgrada i pripadajuća stanica postali - doduše neplanirano - prava turistička atrakcija.

Zgrada s rupom na vrhu

Ovaj građevinski projekat svetlo dana ugledao je 2005. godine. Iako se na prvi pogled čini da je zgrada tamo već stajala te da je "izdubljena" za potrebe prolaska linije, to ipak nije slučaj. Naime, sve je bilo deo dobro smišljenog građevinskog plana. Prvih sedam spratova zdanja služe kao deo stanice, a 11 spratova iznad toga su stanovi u kojima se živi. Foto: Profimedia

Posebna tehnika gradnje za redukovanje buke

Na prvom spratu nalazi turistički centar Čungćinga, železnica i muzej u kom zainteresovani mogu da saznaju više informacija o samom sistemu podzemne železnice u tom gradu, koja je po mnogo čemu jedinstvena. Da bi život stanovnicima zdanja bio podnošljiv, stanica i sama pruga građene su na poseban način, s ciljem da se redukuje buka. Voz koji tuda prolazi navodno nije glasniji od mašine za veš koja radi.

Grad u kom sve ide uvis

Inače, grad Čungćing je neobično mesto. Reč je o planinskom, gusto naseljenom gradu ispresecanom rekama, u kojem, zbog nedostataka mesta u horizontali, sve ide uvis. Nazivaju ga i "gradom planina", a često su primorani da pribegavaju dovitljivim rešenjima za prevoz. Stanovnici grada koji je ubrzan poput ovog žele brzo da se kreću, pa je ovo bio jedan od načina da se prevezu do odredišta. Čungćing je veliki poput Austrije i smatraju ga jednim od površinom najvećih gradova na svetu. U njemu živi najmanje 30 miliona ljudi. Grad ima i jednu od najdubljih podzemnih železnica, tj. metroa, koji ide duboko do 94 metra, što je ekvivalent zgradi koja ima 31 sprat. Određeni putevi u ovom gradu su poput lavirinta, pa je važno ne napraviti pogrešno skretanje. Poznat je i po tome što ga nazivaju i "grad reka", ali i "grad magle", jer je maglovit i po 100 dana godišnje.

Bučni turisti

Zanimljivo je da se nijedan stanovnik "zgrade s rupom" nikad nije požalio na buku zbog voza i ljudi koji tuda cirkulišu. Međutim, poslednjih godina počeli su da im smetaju brojni turisti, koji se tu skupljaju ne bi li uslikali atrakciju. Upravo oni prave najveću graju i gužvu, koja im postaje sve nepodnošljivija.

