On je jedno vreme bio aktivan na društvenim mrežama, međutim, sada je doneo odluku da obriše svoje profile. Naime, glumac je na Instagram storiju objavila da više neće imati nalog na toj mreži, te je tu ostavio poruku.

Foto: ATA images

- Dragi prijatelji, ovo je moj pozdravni stori za sve vas. Više neću biti deo ove mreže. Čujemo se preko telefona, WhatsAp-a i Vibera. Pišemo se preko mejla. Vidimo se u šetnji ili na kafi. Pozdrav svima - napisao je Radivoje. Foto: Instagram printskrin/radivojebukvic

Inače, Rašina bivša supruga, Marija Bergam govorila je jednom prilikom o njihovom razvodu.

Foto: Ata images

- Godina za mnom jeste bila teška. O razvodu nema šta mnogo da se kaže, ljudi koji su prošli kroz to znaju koja je težina toga. Oni koji nisu, to ne mogu ni da zamisle, ja bar nisam mogla. To je zaista završetak jednog života i početak novog, a takve velike promene ne mogu proći bez da čoveka izmeste iz ležišta. Pa opet, na kraju nekako sve bude dobro. Bar verujem da je tako - rekla je glumica za magazin "Gloria".

