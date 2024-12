Glumica je otkrila da je zavidela Dari Đokić zbog jedne uloge.

- Ne, ne, nikada nisam osećala da mi neko zavidi. Ali, da, priznajem da sam imala veliku sreću. Što se uloga tiče, zaista nema razloga da mi se zavidi, naprotiv. Istovremeno, ne znam da li je ostalo išta za šta bih sada rekla: baš želim to da igram. Ali jesam ja zavidela Dari Đokić kad je dobila Mariju Stjuart. Ali bila je to bela zavist, radovala sam se njenom uspehu - kaže Tanja, pa nastavlja o kolegama: Foto: ATA images

- Ja sam svoju prvu dramu na televiziji odigrala s Gagom. Svi su me oni znali i svi su pokazali veliku ljubav. Ali najudobnije sam se osećala sa Đuzom i Perom. A tu su već bile moje drugarice s klase LJilja Dragutinović, Gorica Popović... Aljoša Vučković me je jako voleo i to je pokazivao. S druge strane, Feđa Stojanović me nije voleo, izrazito me nije voleo, do dana današnjeg me ne voli. Ali otvoreno. I to je deo šarm Ateljea 212. To nije bilo skrivano. U stvari, nije bilo nikakvih skrivenih stvari i meni je to očaravajuće. U Jugoslovenskom dramskom vi nikada niste znali da li vas vole ili ne vole, nego su uvek bili veoma ljubazni. Ovde nije bilo te vrste ljubaznosti. Ovde su me obožavali i jedan Milutin Butković i Taško Načić. S ljubavlju, pažnjom i nežnošću su me dočekivali i vodili - pričala je Tanja pre nekoliko godina.

Feđa Stojanović preminuo je 5. maja 2021. godine, a na sahrani se među brojnim glumcima pojavila i Tanjina prijateljica Gorica Popović.

Foto: Nikola fifić

Glumica je jednom otkrila da nema iskustva sa partnerskom ljubavlju jer je zaljubljena u pozorište.

- U partnerskoj ljubavi imam slabo iskustva. Ja sam zaista zaljubljena u pozorište. Jednom kad sam prosila jednog od svojih momaka, odbio me je rečima da sam ja udata za pozorište i da i ne pokušavam da se udajem. Dobro sam ga shvatila i iz toga izvukla naravučenije. Nisam se mnogo ni petljala s tim. Celo svoje srce, svu svoju emocionalnost mogla sam da zaposlim u pozorištu i na filmu, i više mi ništa drugo nije bilo ni potrebno - kaže Tanja.

