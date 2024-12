- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti. Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Bogdan o najmlađoj ćerki.

Veljko Ražnatović je upravo takvu ženu i želeo. On je uvek isticao da želi veliku porodicu sa mnogo dece kojima se usađuju prave vrednosti i tradicija.

Sin Svetlane Cece Ražnatović, bokser Veljko Ražnatović, sa suprugom Bogdanom ima trojicu sinova - Željka, Krstana i Isaiju. Foto: ATA images/ Profimedia

- Ja živim sada u Titelu. Ovde sam sada dok se spremam za takmičenja. Vraćam se u svoje selo, mene grad više videti neće. Maštao sam oduvek da imam dva sina... ovo treće dete je samo plus. Nadam se sada i jednoj devojčici, posle sinova. Roditelji su za Krstana, baš kao i za Željka, odabrali državni vrtić u Titelu, koji se nalazi u blizini porodične kuće. Krstan i Željko imaju iste uslove odrastanja kao i druga deca. Na Željka uvek mora neko da pazi. NJemu je lepo i u Titelu i kod moje mame, totalno drugačije provodi vreme u Beogradu i ovde kući. Ja smatram da je za njega zdravije da odrasta u Titelu.

BONUS VIDEO: