Da je život nepredvidiv, dokaz je upravo Duško, koji već dugi niz godina živi i radi u Skandinaviji, preciznije u Švedskoj.

Grad Malme, koji je okarakterisan kao najveći srpski grad u zemlji vikinga, dom je bivšeg Zvezdinog fudbalera gde on radi kao nastavnik fizičkog vaspitanja u jednoj fudbalskoj školi.

Uvek ističe da ga deca često zapitkuju kako je to biti evropski kao i svetski klupski šampion, a on je uvek rado raspoložen da im prenese svoje fudbalsko umeće koje nesumnjivo poseduje.

Radinović sticajem okolnosti nije igrao finale u Bariju, gde je Zvezda pobedila Olimpik Marsej u tadašnjem Kupu šampiona na penale 0:0 (5:3) i tako osvojio evropsku titulu, ali je bio spreman za finalnu bitku u Tokiju gde su crveno-beli srušili čileanski Kolo Kolo sa 3:0 i postali prvaci sveta.

- Nisam igrao finale u Bariju i jako teško mi je to palo. Otišao sam kod tadašnjeg trenera, danas nažalost pokojnog Vladice Popovića i rekao sam mu otvoreno: “Vladice, ne računaj na mene u naredna tri prvenstvena meča pre finala u Tokiju”. On me je shvatio, to je bila moja odluka. Prosto, nisam mogao sebi da dozvolim luksuz da propustim još jedno finale. Klub je mogao i da me kazni zbog toga, ali nisu. Čvrsto sam rešio. Plašio sam se da mi ne ode nešto, da se opet ne povredim. Vladica je bio veliki, shvatio me je i rekao: “Duško, imaš ove tri sedmice da se spremaš”. Zahvalio sam mu i bio 120 odsto spreman za finale u kojem smo slavili - istakao je Radinović svojevremeno za srpske medije.

Započeo je impresivnu karijeru u OFK Titogradu, pa četiri godine proveo je u Nikšiću. Sutjeska je kao retko koji tim u tadašnjoj zemlji bila istinska fabrika velikih asova.

Stigao je 1989. u Crvenu zvezdu. Trener je tada bio Dragoslav Šekularac, ali je najviše pokazao kod LJupka Petrovića. Postigao je gol protiv Grashopersa, bio strelac protiv Glazgov Rendžersa i tako dalje. Iako nije igrao u finalu protiv Olimpika, bio je u životnoj formi. Trofej šampiona kontinenta i šest meseci kasnije kada je kumovao drugom golu Vladimira Jugovića u Tokiju, te je pobeđen Kolo kolo, titula klupskog prvaka sveta ujedno je i najveći uspeh Crvene zvezde. Sa peharima iz glavnog grada Japana svaki član tadašnjeg tima crveno-belih postao je besmrtnik u fudbalskom smislu.

