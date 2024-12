U razgovoru za Republiku Ćetković se prisetio kako je izgledao njegov prvi susret sa Šotrom.

- Bilo je to pre 30 godina, uzeo me je maltene sa Akademije. Snimali smo film "Simpatija i antipatija". Sećam se da sam imao strašnu tremu, igrao sam pored velikih glumaca i tako ja stojim i drhtim od treme, kad odjednom usred kadra neko vikne: "Gooool!" Pitam šta je ovo, o čemu se radi, a kažu mi: "Ma Šotra gleda Zvezdu". On nije gledao nas, već je tražio da mu instaliraju televizor pored monitora. Mi ovde igramo, a on gleda Zvezdu! To me je opustilo, video sam da je preko puta mene jedan normalan čovek. Više nisam imao tremu ni obavezu da budem preozbiljan u celoj situaciji - priča nam glumac i dodaje da mu je Šotra dao mnoge životne savete. Foto: ATA images

- Kad god bi mi se dešavale teške životne stvari on bi me nazvao. To su intimni prijateljski trenuci i zaista je uvek bio tu.

Ćetković koji je igrao kod Šotre u filmovima ("Zona Zamfirova", "Pljačka Trećeg Rajha", "Šešir profesora Koste Vujića", "Santa Maria Della Salute") i serijama ("Ranjeni orao", "Greh njene majke", "Aleksandar od Jugoslavije"), prisetio se kako je zajedno sa Nikolom Đuričkom i Nebojšom Ilićem Ciletom za svega 15 minuta brzinski snimio scenu od četiri strane scenarija. A kad su ih pitali kako su to uspeli, Ćetković je ponosno uzviknuo "Mi smo Šotrine foke".

Foto: ATA images

Da je Šotra uvek bio tu da mu se nađe kad je to potrebno dokazao je još jednom pričom.

- Šotra je želeo da mi da veću ulogu u filmu "Ivkova slava", ali producent nije dozvolio i onda se on potrudio da mi i ovu malu ulogu razvuče na 10 dana snimanja da bih više zaradio. Rekao mi je: "Moram da ti dam ulogu jer imaš kredit u švajcarcima - ispričao je glumac.

Kako kaže, oduvek je bio radoholik i gluma je obuhvatila veliki deo njegovog života. Foto: ATA images

- Skoro sam pričao sa jedim prijateljem i on mi je rekao: "Moraš malo da staneš. Ne treba da radiš toliko". Zajedno smo radili analizu krvi i moji rezultati su bili u redu, ali neki parametri su bili povišeni. Kažem ja njemu: "Počinju mi probe prekosutra, posle tri dana izvadiću krv i biće sve u redu", i tako je i bilo! Ovaj posao obuhvata veliki deo mog života tako da sam jako zadovoljan kad radim - dodaje Vojin.

NJegova ljubavna priča sa Slobodom Mićalović mnoge podseća na onu kakvu su imali legendarni Gaga i Milena.

- Naravno, prija mi kad nas porede sa Gagom i Milenom. Ja bih voleo da je to tako, ali nije. Oni su bili svetski glumci, skoro sam video fotografiju u jednim novinama Milene Dravić sa Hičkokom. O njima su pisali najveći svetski reditelji, Gaga je igrao na francuskom u pozorištu u Parizu. To su veliki glumci - ističe Ćetković.

