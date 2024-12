Muzičar Željko Bebek duže vreme duguje zagrebačkoj Gradskoj plinari novac, zbog čega je navodno završio i na sudu.

Foto: A. Stevanović

U pitanju je novčani iznos od 150 evra, a zbog neplaćanja gasa Željku su navodno za vratom i sudski izvršitelji, koji će mu, ukoliko se dospeli dug s kamatama i troškovima ne izmiri u predviđenom roku, zapleniti imovinu.

Kako piše hrvatski "Imperijal", prethodnih nedelja nekadašnjem pevaču legendarnog "Bijelog dugmeta" poštar je neuspešno pokušao da uruči izvršno sudsko rešenje sa pratećom dokumentacijom. Problem je nastao jer je rešenje stiglo na adresu u zagrebačkom naselju Maksimir, gde Željko odavno ne stanuje. U pitanju je stan gde je živeo sa nekadašnjom ženom Sandrom i ćerkom Bjankom iz tog braka, u kom su one ostale da žive do danas, dok on sa svojom trećom suprugom Ružicom stanuje u drugom, raskošnom šestosobnom stanu, koji je kupio još 2018. godine. Foto: Miloš Rafailović/ATA images

Kako na toj adresi nisu mogli da ga pronađu, jer Bebek već šest godina živi u drugoj nekretnini, slučaj je, prema pomenutim navodima, završio na sudu.

Željku su pridodati i troškovi osnovnog postupka, koji iznose 25 evra bez kamate, što on takođe mora da plati u istom roku. U dokumentu je navedeno i kako se, u protivnom, ako Bebek ne plati, potražuje zaplena imovine shodno odredbama zakona. Ipak, kako su istakli na pomenutom portalu, oni se nadaju da će Željko, koji je proslavio pola veka karijere, pronaći način da reši ovu neprijatnu situaciju.

Mondo