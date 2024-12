Iako su mnogi spekulisali o njihovom turbulentnom odnosu, ljubavna priča, koja je trajala više od dve decenije, sada dolazi do svog kraja.

Čeda i Jelena venčali su se 2003. godine i tokom braka dobili četvoro dece neobičnih imena - Janu Hart, Zoru Fejt, Anđeliju Fej i Mihajla Lajfa.

Jelena, rodom iz Nevesinja, bila je stalna podrška svom suprugu tokom njegovih političkih uspona, ali i izazova koje su prolazili kao par. Foto: ATA images/M.M.

Inače, Čedina supruga Jelena i te kako brine o svom fizičkom izgledu i velika je ljubiteljka tetovaži koje krase njeno telo. Jovanovićeva je i ljubiteljka ekstremnih sportova.

Za Čedu, Jelena je uvek bila inspiracija, a u intervjuima je često govorio o tome kako su ih spajali zajednički trenuci i strast prema životu.

O ljubavi sa svojom izabranicom Jovanović je govorio jednom prilikom za magazin „Azra“. Foto: Instagram printskrin/budikraken

- Jelenini roditelji bili su vrlo bliski sa Zoranom i Ružicom Đinđić. Kada je Jelena imala 13‒14 godina, Ružica je imala običaj da mi, kada se sretnemo, kaže da treba da je upoznam i da će ona za koju godinu biti super devojka. Govorila mi je: ‘Nemoj da gubiš vreme sa tim tvojim curama po Beogradu’. Jelena je osam godina mlađa od mene. Pre nego što je došlo do fatalnog susreta nekoliko puta smo se sreli u stranci, ništa posebno. Posle preuzimanja izbornog štaba Demokratske stranke odlučio sam da podmladim stranku, a među dve stotine mladića i devojaka, koji su popunili formular, nalazilo se i Jelenino ime - prisetio se tada Jovanović i dodao:

- Bili su mi zanimljivi njeni odgovori iz upitnika, pa sam pomislio da moram da razgovaram sa njom. Naravno, nisam joj posle tog sastanka predložio da izađemo, već sam povukao ‘obe ručne’ i rekao sebi: ‘Ovde nemoj da napraviš neku glupost’. Držali smo se na distanci sve do noći uoči 5. oktobra. Zoran i ja smo se razdvojili jer smo čuli da će nas te noći hapsiti, pa je on bio na jednoj lokaciji, a ja sam bio na drugoj, gde je bila i Jelena. Tada sam joj rekao: ‘Slušaj, ovo već traje predugo, a pošto sam, čini mi se, došao do kraja života koji sam živeo do sada, daj da uradim nešto što vredi, ako stvarno bude kraj.’ Od tog trenutka smo zajedno - ispričao je političar.

(Telegraf)

