- Krv me je uvek vukla da se vratim u Srbiju. Šljivik je bio od mog pokojnog dede, pa kad je prokopan kanal, rođak je hteo da proda, ali moja supruga je htela da mi kupimo, to je dvadeset ari, ona mi je rekla: “To je Miroslave tvoje, tvoja dedovina, to ti moraš da kupiš“. Mi smo tu posadili šljive - započeo je svoju iskrenu ispovest Miroslav za "Blic", pa se prisetio predaka i kako se nekad živelo:

- Nikada nisam zaboravio vremena kada sedamdeset i nekih nije prošao vodovod, već sam vodu grejao na šporetu. Moj pokojni deda, Radovan, od majke otac, bio je mnogo pobožan, nije voleo da psuje, Boga i svece, stalno je govorio, saplak, ali nije znao šta znači. Našao sam šta je saplak, u Nušićevoj knjizi, jer se Nušić bavio i tim starim rečima, a ne samo komedijom, saplak je, činija kojom se polivaš kad se pereš i kupaš.

Naglsio je koliko je bitno da se sačuva tradicija i tradicionalna muzika:

- Mnogo je važno da sačuvamo tradiciju, to pričam već trideset godina unazad. To je sastavni deo mog postojanja, bez obzira na sve trendove koji su aktuelni. Nemam nikakav problem sa tim, ako ima ko da ga sluša, a tebi se ne sviđa, to je tuđi problem, ja sa tim nemam problem. Ipak, imam sa tim što se ova tradicionalna muzika toliko zapostavlja da to već postaje ozbiljno. Mi smo tehnološki porobljeni već pedeset godina, jedino što možemo da sučuvamo jesu jezik, tradicija i običaji. Ako to izgubimo onda smo ništa - objasnio je i dodao:

Miroslav otkriva da su supruga i on već kupili grobno mesto.

- Sa suprugom sam već u Mrčajevcima na groblju ogradio parcelu, neki ljudi imaju problem da o ovome pričaju, ja nemam. Blizu groblja majke i oca sam ostavio mesto. Bilo je bitno da bude u Mrčajevcima, gde ću. Svaka čast Alejama zaslužnih građana i svim ostalim, ali uvek biram Mrčajevce - iskren je slavni pevač.

