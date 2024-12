Kao jednog člana žirija u emisiji "Nikad nije kasno" Žika Jakšić ugostuio svoju bivšu suprugu Dajanu Paunović.

Dok su u par navrata kroz šalu i opaske evocirali uspomene na njihov brak i prisetili se nekih događaja, Žika je u jednom trenutku pustio pesmu "Boli me boli nevero" koja je voditeljki izmamila suze na oči.

- Jesam ti rekao da će da te rasplače? Srce moje - obratio joj se Žika ovim rečima.

- Zaslužio si da te zagrlim i poljubim - jedva je izgovorila ona kroz suze.

- Jooj, vidi sad ovo, preskači šine, ja sam uvek bio rame za plakanje, dušo moja. Ovo te je baš drmnulo te jel da - rekao je kroz šalu voditelj.

- Jeste i ovo me je zaista podsetilo na to neko pređašnje vreme naše, sećam se ovde je bila... U to vreme spremali smo svadbu i to je bio najlepši period našeg života. I našu kumu Ildu i mene si iznenadio jednom predivnom pesmom na koju sam najponosnija u životu što sam je snimila zahvalna sam svom ocu koji me je izveo na muzički put a i ti koji si taj put usmerio u pravom smeru dok je trajao, tako da sam ponosna što će i moj sin ovo gledati - obratila mu se ona.

Uprkos razvodu koji je iza njih, bivši supružnici imaju sina Dušana i u odličnim su prijateljskim odnosima. Voditelj je u emisiji naglasio bivšoj supruzi da je uvek tu za nju.

BONUS VIDEO: