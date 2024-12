Čedomir je nakon vesti o krahu braka odlučio da se maksimalno opusti, pa je izašao u kafanu sa prijateljem gde je uživao za sve pare.

FOTO: Printskrin Instagram

Čedu je posebno pogodila pesma "Dve muzike" od Indire Radić, a zajedno sa pevačicom je pevao uglas.

- Kad se budeš ženio, poslaću ti bele ruže, a kad vidiš od koga su, gledaj da te ne rastuže. Dve muzike toga dana, sviraće, al' kako kome, jedna tebi na veselje, druga tužnom srcu mome - glase stihovi pesme koji su pogodili FOTO: Printskrin Instagram

Čeda podneo zahtev za razvod

- Tačno je da je Čeda podneo zahtev za razvod. Jelena je uvek bila uz njega, ali nije mogla da izdrži pritisak koji je svakim danom bio sve veći. Znate, nekad i previše ljubavi bude problem. Oboje su maksimalo posvećeni kao roditelji, a Čeda je sve dao za decu i porodicu i ovo mu je veoma teško palo, ali je želeo Jelenu da oslobodi tereta koji je nosila i zato je odlučio da potpiše papire za razvod. Meseci su prolazili, on je na sve načine pokušavao da smiri strasti i da sve bude kao pre, ali nije u tome uspeo. Mogu samo da vam kažem da nije bilo ružnih reči među njima i da su sve rešili na civilizovan način - priča izvod za medije.

- Situacija je specifična, može se reći i neopisiva. Mom prijatelju su se dogodile teške stvari. Život ga nije mazio. Retko ko bi to izdržao, kroz šta je on sve prošao. Turbulentan period je iza njega u svakom smislu te reči. Jelena se teško nosila sa nedaćama koje se se iz dana u dan, iz meseca u mesec dešavale. On ima osećaj da je nju njegov život spržio, ugasio, zato svu odgovornost preuzima na sebe. Izgoreli su i on nije hteo da ona nosi njegov krst. Odlučio je da je sačuva koliko može. Ona je uvek bila uz Čedu, ali nije mogla da izdrži pritisak. Verujte da njemu papiri ništa ne znače, samo da sve prođe u miru- završava izvor.

Blic