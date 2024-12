Petar Božović, jedan od najistaknutijih glumaca na našoj sceni, napunio je ove godine 75, a može da se pohvali impresivnom karijerom, koja je primer vrhunskog glumačkog dostignuća.

Svoj izuzetan talenat iskazao je podjednako uspešno na pozorišnim daskama, televiziji i filmu. Bez obzira na to da li tumači glavne ili sporedne uloge, Božović je ostao glumac kojeg publika neizmerno voli i poštuje.

U jednom od svojih intervjua, iskreno je govorio o životnim temama poput smrti, porodice, odnosa s bratom i ljubavi prema svojoj unuci.

- Kad su svi prodavali zemlju, moj deda Petar je prodavao da bi školovao sinove. Jednog je poslao u Beograd, a drugog u LJubljanu. Žao mi je što njega nisam upoznao... Nije mi toliko žao majke, majka je majka. Majka je uvek ista. Vidim da ovaj moj stariji brat kad god odem kod njega drži sliku na kojoj su on i majka. A mene nema... - ispričao je Božović.

Kaže kako je brat uvek bio ljubomoran što su uzeli njega.

- Ali nisu mogli obojicu. On je stariji pet godina od mene. Ali nije bilo godine i trenutka da se nismo posvađali zbog toga. A ja sad kad dođem kod njega tamo slika njega i majke. A mene nema. Pa šta on misli, da meni nije krivo.

Božović je sa posebnom pažnjom pričao o svojoj mezimici, unuci Anđeliji.

- Moram da skupim sve pesme o Anđeliji da joj pevam. Rekao sam joj pre neki dan - ajde porasti da idemo u kafanu ti i ja, napusti roditelje, budi sa dedom - rekao je Božović u emisiji "Sve što mi pripada".

Kako kaže, od nje se očekuje najviše.

- To je jedan od razloga što sam još živ. Mogao bih da umrem kad hoću. Kad čovek preživi i oživi ima pravo i na to. Ali kad mi se Anđelija rodila ja to pravo nemam. Hoću da budem sa njom kad se bude venčavala. Što da ne, život je neponovljiva tajna - rekao je slavni glumac.

Na kraju se Božović i rasplakao pred TV kamerama.

- Da li vas je Bog lepo pogledao kada ste došli na ovaj svet? - glasilo je pitanje, a Božović nije mogao da se suzdrži:

- Jeste... Hvala mu na svemu - rekao je Božović, pogledao u nebo, prekrstio se i pustio suzu.

