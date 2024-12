Sve se odigralo dok je pevačica boravila u Beogradu. Nepoznat muškarac je upao u garažu Cecine kuće na Kipru i boravio tu pod objašnjenjem da je "Ceca njegova žena".

Jezivu scenu zatekla je Cecina prijateljica Valentina koja povremeno na Kipru obilazi njenu kuću.

- Valentina me je pozvala i rekla da imam nezvanog gosta u mojoj kući. Ona je tada zatekla ludaka koji se uselio u moju garažu gde je glumio mog muža. Navikla sam na manijake, tako da mi to nije bio horor, ali Valentina je bila prestravljena. Još je on glumio mog muža, užas - prisetila se Ceca neprijatne scene. foto: Printskrin/Jutjub K1 Televizija

Čovek koji je glumio Cecinog pokojnog muža stajao je potpuno nag u njenoj garaži.

- Kada ga je videla, on je bio u peškiriću samo, bio je potpuno nag. Prepala se i pozvala je policiju - rekla je Ceca, pa dodala:

- To nije bio prvi put da se to desilo, već je jednom reagovala policija. Deportovan je nakon toga za Srbiju i nadam se da se više neće pojavljivati - ispričala je Ceca.

