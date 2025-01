Lidija Vukićević je bila dama koja je uvek privlačila pažnju svojom pojavom, ali i svojim ljubavnim životom. Ono što je posebno zanimalo javnost jeste Lidijin ljubavni život koji je držala daleko od očiju javnosti. O toj temi nije mnogo govorila ni tokom devetogodišnjeg braka sa Mitrom Mrkelom.

Vukićevićeva je stala na "ludi kamen" kada je bila na samom vrhuncu glumačke karijere. U vreme kada se venčala sa Mitrom, Lidija je bila zvezda kultne serije "Bolji život", te je i dan danas mnogi pamte kao Violetu Popadić. Devedesetih godina prošlog veka Lidija je bila jedna od najpoželjnijih žena na Balkanu, dok je Mitar bio jedan od najboljih fudbalera u zemlji, te nije ni čudo što je došlo do spoja dvoje mladih i uspešnih ljudi. Foto: ATA images/A. Ahel

Lidija i Mitar imaju dva sina. Andrej je krenuo očevim stopama i postao fudbaler, a David je završio Pilotsku akademiju u Vršcu.

Mitar Mrkela sa novom izabranicom Olgicom 2013. godine dobio je sina Dušana, koga su sinovi iz prvog braka s ljubavlju prihvatili. Lidija, sa druge strane, ne pomišlja na novi brak.

- Čitala sam komentare ispod Mitinih i mojih zajedničkih fotografija u kojima ljudi pretpostavljaju da ništa ne radim. Te predrasude nisu tačne. Moj dan počinje tako što vozim dete u školu, zatim obavljam kupovinu, dolazim kući, završavam obaveze. Potom odlazim po sina, a kad se vratim, spremam ručak. Kuvam svakodnevno. Imam dete, naravno da ću da mu spremam hranu. Osim toga, moj muž se zdravo hrani, ne jede masno, jede dosta belog mesa, salata i voli da ruča kod kuće. Mnogo vremena provodim u kuhinji, nekad i više nego što želim - rekla je Olgica jednom prilikom.

Posle razvoda od Mrkela sa kojim ima dva sina, Lidija tvrdi da su joj mnogi govorili da se ne razvodi zbog novca.

- Govorili su mi ljudi: "Nemoj", zbog finansijskog momenta... Znate da glumci, pogotovo kao ja, samostalni umetnik, ne živi se baš lagodno, a kada ste u braku sa nekim fudbalerom, sve je lakše - priznaje Lidija.

- Mene novac ne može da načini srećnom, može da me načini spokojnom, onoliko koliko treba, za sreću novac nije bitan. Ja svoj život vodim na svoj način. Bilo je lepo, dobili smo dva sina, ali kada nije lepo, bolje da se završi, ja hoću da mi se desi nova ljubav - rekla je nedavno Lidija, pa progovorila o odrastanju svojih naslednika i o tome koliko joj je bilo teško kao samohranoj majci.

- Ne volim izraz samohrana majka, to mi uvek vuče na nešto jadno, nikada nisam volela da budem. Ja sam veliki i dostojanstveni borac, ja mojim sinovima nikada nisam rekla da li mi je bilo teško, to je moj problem, nije njihov. Sve sam to stojički podnela, ne kažem da je bilo lako, ali mi je taj period bio jako lep. Život je pun uspona i padova, i život je od toga satkan i nije moguće da stalno idete uzlaznom linijom, ili silaznom, tako da ako prihvatite život tako i sve je to sastavni deo života - dodala je Lidija, a onda se dotakla smrti svojih roditelja.

(Blic)

