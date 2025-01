- Tretiralo se kao da je diskus hernija, ali je ipak bila metastaza. Moja sestra je veliki borac i velika žena. To se saznalo veoma kasno, ja sam sve učinila, nemoguće stvari. Kada su mi rekli da to ne može, ja sam rekla važi i kroz zid sam išla. Nisam uspela da joj pomognem i to će mi ostati kao večni ožiljak zato što nisam prepoznala tako nešto - ispričala je Mira u podkastu Snežane Dakić "Sada i ovde" na Hajp televiziji.

Govoreći o porodičnoj tragediji koja ih je zadesila Mira je ispričala kako su njenom ocu saopštili da mu je ćerka teško bolesna. Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Užasna je stvar što smo odlučili da poštedimo tatu. Laž je najgora moguća stvar i opcija koja postoji... Ali da bi njega sačuvali, naša odluka je bila da mu kažemo da je to ta dijagnoza. I kada je došao nažalost taj najcrnji dan, 12. jul… jedva je preživeo - ispričala je Mira sa knedlom u grlu, pa dodala:

- A sada…Tata je neko ko živi za unučiće. Milicu, Danila i malog Vasilija. Ja sam tu sa njim. Pored njega. Brinem o njemu stvarno. On je samostalan čovek, iako nema desno plućno krilo - ispričala je Mira.

